Danmark er det mest erhvervsvenlige land i verden; Norge og Sverige blandt de enkleste i Europa at drive virksomhed i, siger rapport fra TMF Group

LONDON, 14. juli 2021 /PRNewswire/ -- Danmark er det enkleste land at investere i i hele verden. Det siger rapporten Global Business Complexity Index (GBCI) fra TMF Group, en førende virksomhed inden for serivices til virksomheder. Norge og Sverige ligger lige under Storbritannien som hhv. nummer 51 og 52 af 77, hvor Finland ligger nr. 42.

Undersøgelsen analyserer regler, regelværk, skattesatser, bøder og lovoverholdelse i 77 lande og stater, der repræsenterer mere end 92 % af verdens samlede BNP og 95 % af det globale netto-FDI-tal. I alt undersøges 292 indikatorer årligt, som giver data vedrørende nøgleaspekter af at drive forretning, herunder hvor lang tid det tager at stifte et selskab, lønomkostninger og goder, samt overholdelse af regler og love.

Rapporten viser, at Norden er en attraktiv region, når det gælder at oprette og drive virksomhed. Årsagerne omfatter bl.a., at alle fire lande tillader, at virksomheder betaler skat fra udenlandske bankkonti. I øvrigt tager det mellem en og tre måneder at åbne en konto fra udlandet, sammenlignet med seks måneder i Holland.

Der er forskelle inden for regionen, der forklarer landenes forskellige placeringer. Når man stifter et selskab i Danmark, Norge og Sverige, skal én myndighed informeres, mens det er to i Finland. Det tager gennemsnitligt en dag at stifte et anpartsselskab eller lignende i Danmark, mens det kan tage op til tre uger i Norge og Sverige og op til en måned i Finland.

Når en virksomhed stifter en lokal enhed, varierer antallet af myndigheder, som skal informeres. Danmark er det eneste land i Norden, hvor alle relevante myndigheder informeres automatisk. Dete betyder, at der ikke er behov for manuelle indberetninger til virksomheds- og skattemyndigheder. Digitale kompetancer, muligheden for at indsende vigtig dokumentation på engelsk og det offentliges vilje til at oversætte onlinetjenester er nogle af de andre grunde til, at Danmark er det mest erhversvenlige land i verden.

Niels Didrich Buch, Nordenchef i TMF Group, kommenterede: "De nordiske landes generelle placering er bestemt tilfredsstillende. Ser man nærmere efter, har Danmarks rangordning være konsekvent i mange år: Det er et land, der har investere meget i at digitalisere sine tjenester, ud over at gøre dem nemt tilgængelige for dem, der ikke taler dansk, ved at oversætte dem til engelsk. Det minimale niveau af bureaukrati, som er påkrævet for multinationale virksomheder, udtrykker landets meget pragmatiske og erhvervsorienterede holdning. Disse faktorer sammen med høj levetsandard gør Danmark til en stærk kandidat for virksomheder, som er villige til at starte deres ekspansion i Norden."

De ti i top og bund 1. Brasilien 68. Mauritius 2. Frankrig 69. El Salvador 3. Mexico 70. Holland 4. Colombia 71. USA 5. Tyrkiet 72. De Britiske Jomfruøer 6. Indonesien 73. Curaçao 7. Argentina 74. Irland 8. Bolivia 75. Caymanøerne 9. Costa Rica 76. Hongkong 10. Polen 77. Danmark

Om TMF Group

TMF Group er en førende aktør inden for kritiske administrative ydelser, der hjælper kunder med sikkert at investere og drive virksomhed over hele verden. Vores 9.100 eksperter og 120 kontorer i 85 lande over hele verden hjælper virksomheder, finansielle institutioner, kapitalforvaltere, private kunder og familiestiftelser med en kombination af revision, skatterådgivning, lønadministration, kapitalforvaltning, lovoverholdelse og drift af enheder, som er en forudsætning for at drive en vellykket global virksomhed.

Vi arbejder med 60 % af virksomhederne på Fortune Global 500 og FTSE 100 samt næsten halvdelen af de førende 300 kapitalforvaltere og dækker brancher så forskellige som kapitalmarkeder, private investeringer, ejendom, medicinalindustri, energi og teknologi.

TMF Group – vi gør en kompleks verden enkel.

www.tmf-group.com

