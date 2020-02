Dans la foulée de son 30e anniversaire, DKNY célèbre le lien unique et le rapport intime de Halsey avec la vie trépidante et le dynamisme de New York pour le printemps 2020

Pour le printemps 2020, Halsey lance un nouveau chapitre de son histoire avec DKNY. New York est plus qu'une ville pour elle, c'est le premier plan de sa carrière. C'est son partenaire invisible qui l'a défiée, inspirée et poussée à atteindre le sommet. New York a un appel irrésistible qui permet à ceux qui l'acceptent la possibilité de saisir l'opportunité et d'être ce qu'ils veulent être.

« La vie est déroutante quand on est jeune et qu'on découvre tout. La seule chose qui pouvait apaiser la soif et calmer la perplexité de mon adolescence était de trouver ma vocation. La "chose" qui me fait me réveiller chaque jour, déterminée à évoluer vers une meilleure version de moi-même que celle d'hier. Je me suis associée à DKNY pour me remémorer mes jours à New York quand j'ai commencé à écrire des chansons et à me produire sur scène. Malgré le succès et l'enthousiasme et les jours terrifiants avant cela, je me suis demandé si cette voie était vraiment la mienne. Quelle est votre vocation ? » - Halsey

Tournée, stylisée et filmée par l'équipe entièrement féminine composée de Zoey Grossman, Zoe Costello et Nathalie Canguilhem, la campagne dégage une attitude urbaine fraîche qui s'appuie sur les styles emblématiques de DKNY. L'artiste multimédia et mannequin David Alexander Flinn se joint à la campagne en portant des vêtements élégants et sportifs à porter de jour comme de nuit, le nec plus ultra de la tenue new-yorkaise. Inspirée par le rythme effréné et l'attitude dynamique de la ville, la collection #DKNYCALLING printemps 2020 propose des essentiels stylés pour toutes les occasions, parfaits pour la saison.

Les lignes fluides et minimalistes s'associent à des coupes ajustées pour créer une garde-robe urbaine qui allie l'élégance des quartiers chics à la modernité du centre-ville. Les trench-coats et les vestes en cuir classiques se caractérisent par des blancs impeccables, des éclats d'agrumes et des éclairs de néon. Pour les hommes, les vêtements de coupe neutre et les tricots décontractés contrastent avec les imprimés camouflage et les jaunes ensoleillés. La collection incarne le style jeune et rebelle de Halsey et de Flinn.

La campagne, teintée de bleu et des embruns de rose et violet spectaculaires, a pour toile de fond le métro de New York, le cœur animé de la ville. Les teintes oniriques de la campagne rendent sans aucun doute hommage à la volonté séduisante de la ville de New York de rêver en grand et de changer le monde.

Tout le monde peut se joindre à la campagne en utilisant les nouveaux filtres de la marque DKNY qui transportent les utilisateurs jusqu'à l'emblématique Times Square pour essayer leurs styles préférés de la collection de printemps. La voix de Halsey proclamant « New York calling » aux côtés de son propre tube « Graveyard » est une bande sonore qui résonne pendant toute la saison et permet aux utilisateurs de prendre part à son dialogue personnel avec la ville de New York.

La campagne culminera avec un élan mondial pour que tous les rêveurs partagent leur vocation dans des cabines téléphoniques de marque DKNY dans les grandes villes mondiales, New York et Londres, à partir du mois de mars. Les participants pourront décrocher physiquement le téléphone dans chaque cabine téléphonique pour participer et tenter leur chance pour gagner des prix spéciaux liés à leur ville respective.

Trouvez votre vocation, imprimez votre marque. #DKNYCALLING.

La campagne DKNY printemps 2020 est lancée le 14 février mondialement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090428/DKNY_SP20_HALSEY.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090425/DKNY_SP20_DAVID_ALEXANDER_FLINN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090426/DKNY_SP20_HALSEY_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090427/DKNY_SP20_HALSEY_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090429/DKNY_SP20_DAVID_ALEXANDER_FLINN_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1090432/DKNY_SP20_HALSEY_3.jpg

