Dans le cadre de son initiative mondiale visant à promouvoir la paix, le Haut comité de la Fraternité humaine dévoile le design de la Maison de la famille d'Abraham

Le nouvel organe est chargé de fournir des directives et conseils sur la réalisation des objectifs du Document sur la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune signé par Sa Sainteté le Pape François de l'Église catholique, et le Dr Ahmed At-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, Son Éminence le Cheikh Ahmed el-Tayeb, à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis (ÉAU) au cours de la visite du Pape en février dernier.

Suite à la réunion inaugurale du Haut comité au Vatican au début du mois, le rassemblement à New York était la deuxième réunion du Haut comité en deux semaines, marquant le départ d'un parcours audacieux et collaboratif pour examiner comment les personnes de bonne volonté quelle que soit leur religion peuvent créer une compréhension mutuelle et atteindre la paix mondiale.

L'un des premiers projets que le Haut comité guidera est la Maison de la famille d'Abraham, qui sera située sur l'île de Saadiyat à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Reflétant le Document sur la Fraternité humaine, une église, une mosquée et une synagogue partageront un espace commun pour la première fois, servant une communauté prônant l'échange et le dialogue interreligieux, cultivant les valeurs d'acceptation et de coexistence pacifique entre différentes confessions, nationalités et cultures.

Le design de la Maison de la famille d'Abraham, par l'architecte primé mondialement reconnu, Sir David Adjaye OBE, a été dévoilé lors de l'événement à New York.

À propos de cette initiative historique, Son Éminence Miguel Ángel Ayuso Guixot, président du conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux et membre du Haut comité, a déclaré : « Cette initiative est un moment profondément émouvant pour l'humanité. Même si, malheureusement, le mal, la haine et la division font souvent les gros titres, il existe un océan caché de bonté qui croît et nous amène à espérer dans le dialogue, la connaissance réciproque et la possibilité de construire, aux côtés des adeptes d'autres religions et de tous les hommes et les femmes de bonne volonté, un monde de fraternité et de paix. J'aimerais remercier les ÉAU pour leur engagement concret en faveur de la fraternité humaine. »

À propos de l'événement, le juge Mohamed Mahmoud Abdel Salam, membre du Haut comité et ancien conseiller du grand imam d'Al-Azhar, Son Éminence le Cheikh Ahmed el-Tayeb, a observé : « La formation du Comité est intervenue à un moment important et a nécessité que tous les pacifistes s'unissent et associent leurs efforts pour prôner la coexistence, la fraternité et la tolérance à travers le monde. Je suis touché par l'énergie et la détermination visant à diffuser les principes du Document sur la Fraternité humaine afin d'assurer la sécurité, la coexistence et la paix pour tout le monde. J'ai été impressionné par les préoccupations communes pour l'humanité que Sa Sainteté le Pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Son Éminence le Cheikh Ahmed el-Tayeb, ont partagé lors de leur rencontre en février ; ils étaient déterminés à assurer le bonheur de toute l'humanité, indépendamment de la religion ou la nationalité. »

Le rabbin M. Bruce Lustig, grand rabbin de la congrégation hébraïque de Washington et membre du Haut comité, a affirmé : « Il s'agit d'une occasion importante pour tous ceux qui croient au pouvoir de la foi et de l'humanité. Elle aidera à construire des ponts entre les communautés et les chefs religieux ainsi qu'à promouvoir la paix et l'harmonie dans un domaine trop souvent défini par la différence. Je suis honoré de faire partie d'un groupe aussi estimé qui œuvre pour défendre la victoire de l'amour sur la haine, de la justice sur l'injustice et de la foi sur la peur. »

Sir David Adjaye, fondateur et directeur d'Adjaye Associates, a commenté : « Je suis honoré et touché que notre design ait été sélectionné. Je suis convaincu que l'architecture doit refléter le type de monde dans lequel nous voulons vivre, un monde de tolérance, d'ouverture et de progrès constants. L'architecture et l'aménagement paysager peuvent interpréter les visions et principes d'un lieu, pour faire avancer la discussion, réévaluer les hypothèses actuelles sur le monde et donner un sens plus profond à un lieu. En tant qu'architecte, je veux créer un bâtiment qui commence à effacer la notion de différence hiérarchique. Il doit représenter l'universalité et la totalité, quelque chose de supérieur qui accroît la richesse de la vie humaine. Nous espérons avoir élaboré un plan pour un espace à la fois beau et stimulant qui célèbre les trois confessions et encourage le dialogue et la compréhension à un moment critique pour le monde. Construit dans la capitale des ÉAU, l'espace sera ouvert sur le monde et nous espérons que, par le biais de ces bâtiments, les personnes de toutes les religions et de toute la société pourront apprendre et s'engager dans une mission de coexistence pacifiste pour les générations futures. »

Le design contemporain a été choisi à l'issue d'un processus rigoureux qui comprenait des architectes de divers horizons et confessions à travers le monde. Le design d'Adjaye est particulièrement frappant, intégrant des lieux de culte séparés pour chaque religion ainsi qu'un espace partagé pour la collaboration et les rassemblements informels. En tant que concept de design moderne, il reflète également l'objectif visant à créer un espace durable pour les générations futures.

