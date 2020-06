Dans le cadre du programme pilote de satellites innovants de la JAXA, UMITRON, en coopération avec Tokyo Tech, a été sélectionné pour le lancement d'un satellite dont la mission sera de collecter des données océaniques pour l'aquaculture

L'aquaculture est devenue un élément essentiel du système de production alimentaire mondial. Dans le même temps, les océans sont aux prises à de rapides changements environnementaux, ce qui crée un certain nombre de risques pour les producteurs actuels. Par exemple, l'efflorescence algale peut facilement tuer les poissons et l'épuisement des nutriments peut empêcher la croissance des algues ou des crustacés. Afin de réduire ces risques et de stabiliser la production aquacole, les informations sur l'environnement océanique, comme la répartition du plancton et des nutriments, sont indispensables pour le secteur. UMITRON collabore avec un groupe de recherche dirigé par l'Institut de technologie de Tokyo afin de recueillir des données, à haute fréquence et haute résolution, qui permettent d'observer de près les régions côtières, des zones clés pour les opérations d'aquaculture. En tant que membre du consortium de recherche, UMITRON est chargé de présenter l'utilisation des données satellitaires pour l'industrie de l'aquaculture.