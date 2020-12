Dans le contexte de la crise mondiale, le PNUD et la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour le savoir (MBRF) présentent l'Indice mondial du savoir 2020

« L'indice utilise une approche participative mise en œuvre par une équipe centrale multidisciplinaire et un conseil consultatif. Il couvre 138 pays en utilisant 199 indicateurs, dont 96 sont issus de sources internationales et 103 développés par des experts, et prend en considération des facteurs et des secteurs dont on ne tient pas souvent compte dans des tentatives similaires », a expliqué le Dr Hany Torky, conseiller technique en chef du projet Knowledge du PNUD.

L'indice GKI 2020 vise à alerter les décideurs politiques sur les opportunités et les risques dans de multiples disciplines, en les incitant à formuler des stratégies avant-gardistes pour soutenir la connaissance et la promouvoir en tant que composante principale dans l'établissement d'une économie de la connaissance forte.

L'indice GKI 2020 a révélé que la Suisse a conservé son rang de numéro un pour la quatrième année, suivie par les États-Unis et la Finlande. La Suède et les Pays-Bas ont fait leur entrée dans les cinq premiers pays du monde en se classant respectivement quatrième et cinquième.

Les Émirats arabes unis ont conservé leur place dans le top 20 mondial, progressant de trois positions et se classant 15e au niveau mondial et premier parmi tous les États arabes, tout en conservant leur deuxième place mondiale au niveau de l'économie pour la quatrième année.

Les résultats de l'indice montrent que les pays du monde entier doivent investir davantage dans la recherche, le développement et l'innovation, là où la moyenne mondiale est la plus faible parmi les secteurs qui composent l'indice. Il mesure les connaissances dans sept secteurs : l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement et la formation techniques et professionnels, l'enseignement supérieur, la recherche, le développement et l'innovation, les technologies de l'information et de la communication, l'économie et l'environnement général favorable.

Le PNUD et la MBRF étaient déterminés à publier cette édition de l'Indice mondial du savoir en des temps difficiles et exceptionnels, poursuivant ainsi leur engagement à exploiter le pouvoir du savoir et à contribuer à la réalisation du développement durable dans la région arabe et au-delà.

