Dans les coulisses de la vue époustouflante le long de la route de la course cycliste du lac Qinghai

Derrière ce spectaculaire paysage créé par l'homme et la nature, le lac Qinghai raconte une autre histoire sur les efforts de la Chine pour préserver et améliorer l'environnement.

Le lac Qinghai, situé au nord-est du Plateau tibétain de Qinghai, est le deuxième plus grand lac d'eau salée fermé du monde. Il est également appelé « régulateur climatique » ou « purificateur d'air » dans la région, en raison de son rôle crucial dans la préservation de l'écosystème local et la prévention de la désertification.

Le lac Qinghai est considéré comme le « patrimoine génétique » du Plateau tibétain de Qinghai, où de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques se rassemblent et se reproduisent, et où se trouve le seul habitat de la gazelle de Przewalski, quasiment disparue. C'est donc un lieu important pour la migration des oiseaux et pour mener des études sur l'environnement.

Afin de préserver le lac Qinghai, le gouvernement local s'est efforcé de réduire les perturbations humaines dans la zone avoisinante, en fermant les attractions touristiques perturbatrices et en suspendant les activités associées dans la réserve naturelle nationale.

« Ces mesures ont efficacement amélioré la qualité de l'environnement et augmenté la biodiversité dans et autour du lac Qinghai », a déclaré le directeur adjoint de l'Administration de la Réserve naturelle nationale de Qinghai, Yang Tao.

À mesure que la superficie des eaux du lac s'élargit, pour atteindre 4497 km² en 2017, et que l'environnement s'améliore, le nombre d'espèces d'oiseaux aquatiques qui y vivent a également augmenté à près de 2000, selon le directeur de l'Administration de la Réserve naturelle nationale de Qinghai, He Yubang.

Le lac Qinghai est également une zone pittoresque nationale. Ces dernières années, l'Administration de la préservation et de l'utilisation de la zone pittoresque du lac Qinghai a investi près de 400 millions de yuans dans la construction d'infrastructures et la restauration des zones humides, et a mobilisé la participation du public autour de la campagne de préservation de l'écosystème du lac Qinghai.

« Nous devons protéger l'environnement du lac Qinghai comme s'il s'agissait de notre propre vie, afin d'utiliser au mieux ce précieux patrimoine naturel », a déclaré le directeur de l'Administration de la préservation et de l'utilisation de la zone pittoresque du lac Qinghai, Dong Jinming.

Il a noté qu'au cours des deux dernières années, son agence a lancé plusieurs mesures répressives contre les activités environnementales perturbatrices autour du lac Qinghai, démolissant plus de 100 000 m² de constructions illégales et supprimant plus de 270 panneaux publicitaires non autorisés. Dans le même temps, l'agence oriente ses efforts pour améliorer l'infrastructure et la réglementation du marché afin de développer une industrie touristique responsable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/725521/Qinghai_Lake_1.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/725523/Qinghai_Lake_3.jpg