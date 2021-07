Dans un esprit de coopération, les Bermudes adhèrent au « cadre inclusif » de l'OCDE sur le plan d'imposition mondial

Les Bermudes ont fait part de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne le secteur des services financiers et le calendrier de mise en œuvre effective

HAMILTON, Bermudes, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- En tant que pays engagé dans la transparence, la coopération et des niveaux élevés de conformité aux normes internationales, le gouvernement des Bermudes a adhéré à la Déclaration qui instaure un nouveau cadre pour la réforme de la fiscalité internationale issue de la réunion de l'OCDE (« Cadre inclusif ») du 1er juillet 2021. Le pays se réjouit également de participer aux discussions techniques en cours avant la réunion du G20 regroupant les ministres des Finances qui aura lieu en octobre 2021. Les Bermudes ont participé activement aux débats concernant cette initiative afin de présenter des positions qui reflètent l'intérêt national et celui de nos différentes parties prenantes. Dans le cadre de cette approche, nous avons reconnu la nécessité de nous joindre aux autres membres du Cadre inclusif pour parvenir à cette position soutenue par une majorité significative des membres.

Le ministre des Finances, l'honorable Curtis Dickinson, juge de paix et membre du parlement, a déclaré : « Nous avons la ferme intention de rester un participant actif dans le projet du Cadre inclusif pour achever le développement d'un plan approprié. Nous avons noté des domaines de préoccupation au niveau technique et pratique, que nous espérons pouvoir résoudre de manière constructive dans les mois à venir. »

« Les services financiers sont un domaine d'intérêt crucial pour nous, et pour le secteur privé, étant donné notre rôle de plaque tournante mondiale dans des secteurs clés tels que l'assurance/la réassurance. Les entreprises de ce secteur viennent en aide à beaucoup des personnes les plus vulnérables du monde dans l'adversité et fournissent une assurance contre les risques climatiques qui sera au cœur du développement durable de notre planète. En ce qui concerne ce dernier point, les réassureurs bermudiens ont versé plus de 250 milliards de dollars au cours des vingt dernières années pour des sinistres résultant de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, rien qu'aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Nous restons déterminés à travailler en collaboration avec nos partenaires des secteurs public et privé afin de maximiser les avantages qui peuvent résulter de cette initiative. »

