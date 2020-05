Dans une interview exclusive, The Fratellis dévoilent comment ils trouvent l'inspiration et la créativité chez eux

Exclusivement disponible sur la page Instagram @Vype_worldwide, l'interview se déroule chez Jon, où l'artiste parle en toute franchise de ce dont il puise son inspiration, de ce qu'est en réalité la recherche « d'une idée fulgurante » et des défis créatifs auxquels il a été confronté au fil des ans. Le contenu exclusif fait partie de Routes of Inspiration , une série virtuelle récemment lancée par Vype, qui explore les façons dont l'inspiration vient aux professionnels du monde de la création. Suite à l'annulation d'évènements de spectacles vivants dans le monde entier, la série a été créée pour donner aux artistes et aux fans une nouvelle façon d'entrer en contact.

Jon révèle que sa première étincelle d'inspiration lui est venue après qu'il eut regardé un concert de Pink Floyd à la télévision et il précise : « [...] à la fin de ce concert, je me suis dit que c'était ce que je voulais faire ». Expliquant qu'il n'y a pas de méthode pour déclencher la création, Jon continue en donnant des conseils à ses fans, « [...] il faut être prêt à traverser des moments où on déteste vraiment ce que l'on fait, où on déteste ce que l'on entend et où on déteste ce que l'on crée » et il admet qu'il a dû se tromper souvent avant de pouvoir commencer à bien faire les choses.

Routes of Inspiration offre des conversations intimistes avec des artistes et des musiciens qui expliquent comment ils trouvent l'inspiration chez eux, ainsi qu'une série de concerts intimistes en direct. Partageant des expériences et jouant des chansons qui transmettent résilience et espoir, cette série gratuite est conçue pour inspirer des façons créatives d'entrer en contact tout en restant chez soi. La première série de spectacles a été lancée en mars, peu après les restrictions dues au confinement imposé dans le monde entier. Elle touche plus de 350 000 fans à l'échelle planétaire.

The Fratellis est un groupe de rock écossais de Glasgow, formé en 2005, qui a obtenu plusieurs disques de platine et de nombreux prix. Le groupe est composé du chanteur principal et guitariste Jon Fratelli, du bassiste et choriste Barry Fratelli et du batteur et choriste Mince Fratelli. The Fratellis ont annoncé que leur sixième album studio, intitulé Half Drunk Under a Full Moon, sortira le 30 octobre 2020.

« Nous sommes très heureux de pouvoir donner un aperçu du monde créatif qui se profile derrière The Fratellis avant que les fans du monde entier puissent les voir jouer à nouveau en chair et en os », a déclaré Elly Criticou, directrice de la catégorie « Vapeur » chez British American Tobacco.

Pour célébrer l'annonce de ce sponsoring, The Fratellis ont sorti un nouveau titre, « Strangers in the Street », avec la légendaire chanteuse de soul américaine P.P. Arnold. La vidéo complète peut être visionnée sur la page Instagram @Vype_worldwide. Afin de soutenir la communauté musicale en ces temps difficiles, Vype inclut un lien permettant aux particuliers de faire des dons par le biais du fonds de soutien Spotify COVID-19. The Fratellis feront également don de 100 % de leur part du produit des ventes aux fonds de soutien à la COVID-19.

« Nous nous engageons à donner l'inspiration au plus grand nombre possible de nos clients adultes dans le monde entier et ce sont des initiatives comme celle-ci qui continuent à apporter ce soutien crucial pour les artistes lorsque la capacité de jouer en direct a été réduite. Nous sommes donc ravis de contribuer à cet effort avec The Fratellis. »

Vous pouvez regarder l'interview de Jon Fratelli en intégralité sur ce lien.

À propos de British American Tobacco : British American Tobacco Group (BAT) est l'une des principales entreprises au monde de biens de consommation couvrant plusieurs catégories, qui propose des produits à base de tabac et de nicotine à des millions de consommateurs à travers le monde. Elle emploie quelque 55 000 personnes, est leader du marché dans plus de 55 pays et possède des usines dans 48 pays. Son portefeuille stratégique se compose de ses marques mondiales de cigarettes et d'une gamme croissante de produits dont les risques sont potentiellement réduits, notamment des produits à vapeur et de chauffage de tabac, ainsi que des produits traditionnels et modernes à usage oral.

