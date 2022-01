DAPPER LABS E UFC LANÇAM "UFC STRIKE", UMA EXPERIÊNCIA DE NFTs TOTALMENTE NOVA PARA FÃS DE MMA DE TODOS OS LUGARES

Experiência colecionável digital exclusiva contará com momentos icônicos e destaques de vídeos emocionantes de lutas épicas do UFC

O primeiro pacote será lançado no domingo, 23 de janeiro

VANCOUVER, British Columbia e LAS VEGAS, 20 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O UFC®, principal organização de artes marciais mistas do mundo, e a Dapper Labs, fabricante da NBA Top Shot e da NFL ALL DAY, anunciaram hoje o lançamento oficial de seu tão esperado NFT colecionável, o UFC Strike. A nova experiência colecionável, disponível para os fãs a partir das 14h (horário da costa leste dos EUA)/11h (horário do Pacífico) de domingo, 23 de janeiro, dará aos fãs de MMA, pela primeira vez, a oportunidade de possuir os momentos de luta mais épicos e comentados da história do UFC.

Lançado inicialmente como um lote aberto de 200 mil pacotes no total, o UFC Strike começará com uma primeira rodada de 100 mil pacotes "totalmente carregados", consistindo em três NFT Moments que capturam finalizações e exibições incríveis de golpes e de combate corpo a corpo de lutadores do UFC como Francis Ngannou, Amanda Nunes, Kamaru Usman, Rose Namajunas, Derrick Lewis, Justin Gaethje e muitos outros. Esses NFT Moments incluirão os melhores lances de ação de vários ângulos de câmera, comentários dos apresentadores e reação da torcida de lutas reais - uma novidade da Dapper Labs - para dar ainda mais vida à experiência. Com conteúdo robusto de áudio e vídeo, cada NFT Moment do UFC Strike foi desenvolvido para capturar, perpetuar e celebrar uma instância específica da história do UFC.

"A Dapper Labs é uma empresa inovadora nessa área, que criou um setor que não existia há alguns anos", disse Tracey Bleczinski, vice-presidente sênior de produtos de consumo globais do UFC. "Sua visão para o potencial desses produtos é a razão pela qual o UFC escolheu a Dapper Labs como sua primeira parceira de NFTs. Estamos entusiasmados por finalmente poder oferecer esses incríveis colecionáveis digitais para enriquecer a experiência do UFC para nossos fãs."

Para acessar o lançamento inicial, os fãs precisam simplesmente acessar ufcstrike.com, onde poderão entrar na fila para comprar um pacote (enquanto durarem os estoques) por USD 50,00. À medida que o UFC Strike continuar a evoluir nos próximos meses, a experiência incluirá lançamentos adicionais alinhados com o calendário de eventos do UFC. Também incluirá outros recursos como um marketplace peer-to-peer para os fãs se conectarem, comprarem e venderem seus Moments.

Após o lançamento inicial em 23 de janeiro, uma segunda rodada de pacotes "totalmente carregados" do UFC Strike ao preço de USD 50,00 estará disponível para os fãs (enquanto durarem os estoques) a partir das 14h (horário da costa leste dos EUA)/11h (horário do Pacífico) da segunda-feira, 31 de janeiro.

"A Dapper Labs acelerou a mudança para o Web3, desenvolvendo novos aplicativos e plataformas que permitem excelentes experiências de usuário para milhões de fãs. A parceria com o UFC, um dos esportes de crescimento mais rápido do mundo, com uma base global de fãs de mais de 625 milhões de pessoas, é o próximo passo para trazer ainda mais benefícios de descentralização, oferecendo, ao mesmo tempo, uma experiência significativa para os fãs inveterados do UFC colecionarem e possuírem os momentos de que mais gostam", disse Caty Tedman, diretora de parcerias da Dapper Labs.

Para mais informações sobre o lançamento do UFC Strike e como comprar pacotes, acesse: ufcstrike.com.

Sobre o UFC®

O UFC® é a principal organização de artes marciais mistas do mundo (MMA), com mais de 625 milhões de fãs e 178 milhões de seguidores em mídias sociais. A organização produz mais de 40 eventos ao vivo anualmente em algumas das arenas de maior prestígio do mundo, além de fazer transmissões para aproximadamente 900 milhões de residências com TV em mais de 175 países. A lista de atletas do UFC conta com os melhores atletas de MMA do mundo, que representam mais de 70 países. Entre as ofertas digitais da organização está o UFC FIGHT PASS®, o principal serviço de streaming do mundo para esportes de combate. O UFC foi adquirido em 2016 pela empresa global de esportes e entretenimento Endeavor, juntamente com os investidores estratégicos Silver Lake Partners e KKR. O UFC está sediado em Las Vegas, Nevada. Para mais informações, acesse UFC.com e siga o UFC no Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram e TikTok: @UFC.

‍Sobre a Dapper Labs

A Dapper Labs, a empresa por trás da NBA Top Shot e da blockchain Flow, utiliza a tecnologia blockchain para trazer NFTs e novas formas de engajamento digital para fãs em todo o mundo. Desde que foi fundada em 2018, a Dapper Labs deu aos consumidores entusiastas uma participação real no jogo, aproximando-os das marcas que amam, formando comunidades engajadas e animadas com as quais eles pudessem contribuir e construindo novos caminhos para que eles mesmos se tornassem criadores. Entre os parceiros atuais do estúdio da Dapper Labs estão a NBA, a NBPA, a WNBA, a WNBPA, a LaLiga, a NFL, a NFLPA, o Warner Music Group, a Ubisoft, a Genies e o UFC. Entre os investidores de destaque da Dapper Labs estão Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung e os fundadores da Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga, AngelList, entre outros. Para mais informações sobre os produtos e a missão da Dapper Labs, acesse dapperlabs.com.

FONTE Dapper Labs, Inc.

SOURCE Dapper Labs, Inc.