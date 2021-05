Dar Al Arkan apresenta residências exclusivas em Shams Ar Riyadh, projetadas por ELIE SAAB, estipulando novos padrões para uma vida de luxo

RIADE, Arábia Saudita, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Em uma colaboração única, Dar Al Arkan, a empresa imobiliária líder na Arábia Saudita, está apresentando residências exclusivas de marca conjunta com o designer global Elie Saab, como parte do projeto do Reino, Shams Ar Riyadh.

Refletindo a sofisticada elegância e detalhes excepcionais pelos quais ELIE SAAB é reconhecido no mundo da alta-costura, as residências têm o estilo exclusivo de ELIE SAAB com designs requintados, estabelecendo um novo padrão em termos de residências de luxo contemporâneas do Reino.