Dar Al Arkan apresenta vilas, hotel e campo de golfe exclusivos da Trump Organization em seu projeto no topo da colina "AIDA" em Muscat, no Omã

RIAD, Arábia Saudita, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Dar Al Arkan, empresa imobiliária líder na Arábia Saudita, e a The Trump Organization assinaram um acordo em Nova York para desenvolver um Trump Resort exclusivo, incluindo vilas residenciais, um hotel e um campo de golfe no projeto AIDA. Localizado em Muscat, o empreendimento no topo de uma colina de 100 metros de altura é um dos maiores projetos imobiliários premium de uso misto do mundo, localizado à beira-mar.

Yousef Al Shelash, presidente da Dar Al Arkan, disse: "A The Trump Organization é conhecida por seus desenvolvimentos exclusivos. Qualidade superior, detalhes e perfeição são os padrões que a Trump exige em seus projetos, do residencial ao varejo. Estamos sempre procurando aprimorar os projetos exclusivos da Dar Al Arkan com instalações e experiências premium, e nossa parceria com a Trump destacará nosso primeiro empreendimento em Omã e o colocará no mapa global."

Eric Trump, vice-presidente executivo da The Trump Organization, disse: "Quando estávamos analisando nosso próximo projeto e onde queríamos expandir nossa presença, sabíamos que deveria estar em um local excepcional e com uma equipe incrível. No AIDA, no coração de Muscat, em Omã, localizado com vista direta para o mar espetacular, encontramos verdadeiramente o que estávamos procurando. Juntamente com a Dar Al Arkan, vamos entregar um excepcional Trump Golf Resort com as melhores vilas residenciais, um hotel de classe mundial e um campo de golfe icônico, tudo em um dos cenários mais atraentes."

Ziad El Chaar, CEO da Dar Al Arkan Global, disse: "A AIDA está situada em uma colina com vista para um dos horizontes mais deslumbrantes do mundo. Imagine o lindo cenário de uma vila neste ambiente majestoso ou jogando golfe com vista para o mar – é sem dúvida incomparável. Estamos confiantes de que o relacionamento com a Trump aumentará ainda mais a beleza da AIDA e atrairá investidores do mundo todo que desejam fazer parte de um projeto excepcional."

A AIDA, a ser construída em 3,5 milhões de metros quadrados e avaliada em USD 4 bilhões, será desenvolvida ao longo de dez anos com o apoio do OMRAN Group, o braço executivo do Sultanato de Omã para o desenvolvimento do turismo.

Projetado por um renomado profissional de golfe, o campo de golfe na propriedade Trump contará com instalações de última geração e um amplo clube de golfe, estabelecendo uma nova referência para o esporte no Oriente Médio.

