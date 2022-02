Dar Al Arkan apresenta W Residences Dubai - Downtown com vista para o Burj Khalifa de Dubai e a Dubai Fountain

O W Residences Dubai – Downtown, que será administrado pelo Marriott International, está situado no prestigiado centro de Dubai, com vistas ininterruptas e espetaculares do Burj Khalifa, a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem, a Fonte de Dubai, a Ópera de Dubai e a Cidade Antiga de Dubai.

Estima-se que o W Residences Dubai - Downtown esteja concluído até dezembro de 2025.

Ziad El Chaar, vice-presidente da Dar Al Arkan Properties, disse: "Nossa experiência em oferecer casas co-branded de alto padrão com marcas globais nos coloca em uma posição única para sempre oferecer os melhores e mais desejáveis espaços residenciais aos nossos clientes. The W Residences Dubai – Downtown estabelece um novo padrão para uma moradia extraordinária em hotel no centro de uma cidade agitada como Dubai atendendo à clientela que gosta de estar perto das atrações, mas tem seu próprio espaço privado luxuoso ali perto."

Jaidev Menezes, vice-presidente de desenvolvimento de uso misto – Europa, Oriente Médio e África, do Marriott International comentou: "Estamos muito satisfeitos por trabalhar com Dar Al Arkan para lançar este empreendimento residencial sob a marca W. Com seu design vibrante e serviço impecável, o W Residences Dubai - Downtown será uma excelente adequação ao icônico distrito Downtown de Dubai."

A torre de arquitetura deslumbrante consiste em um número limitado de 384 residências exclusivas e sofisticadas com aparelhos e acessórios de última geração para complementar os requintados interiores e oferecer aos residentes casas modernas, funcionais e elegantemente decoradas.

Os moradores viverão o estilo de vida W no W Residences Dubai - Downtown, que oferecerá amenidades de luxo. COMBUSTÍVEL - a alta energia e bem-estar social da marca W permitirá que os moradores se concentrem na mente e no corpo e será complementada por uma piscina infinita ao ar livre com vistas para o Burj Khalifa e um terraço que apresenta uma área de lounge e de refeições, bem como a academia de ginástica FIT e um spa.

Os residentes também terão acesso ao serviço Whatever/Whenever® exclusivo da marca W, que oferecerá níveis máximos de conveniência, serviços de fornecimento de alimentação domiciliar 24 horas por dia, lavanderia e limpeza a seco, limpeza da casa, babá, treinamento físico e muito mais.

