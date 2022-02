Dar Al Arkan dévoile le W Residences Dubai - Downtown avec vue sur le Burj Khalifa et la fontaine de Dubaï

W Residences Dubai - Downtown, qui sera géré par Marriott International, est situé dans le prestigieux Downtown Dubai et offre une vue spectaculaire et ininterrompue sur Burj Khalifa, la plus haute structure artificielle du monde, la fontaine de Dubai, l'opéra de Dubai et la vieille ville de Dubai.

Le W Residences Dubai - Downtown devrait être terminé d'ici décembre 2025.

Ziad El Chaar, vice-président de Dar Al Arkan Properties, a déclaré : « Notre expérience dans la livraison de maisons co-brandées haut de gamme avec des marques mondiales nous place dans une position unique pour toujours apporter les meilleurs espaces résidentiels les plus désirables à nos clients. Le W Residences Dubai - Downtown établit une nouvelle norme en matière de vie hôtelière extraordinaire au cœur d'une ville animée comme Dubaï et s'adresse à une clientèle qui souhaite être proche de l'action tout en disposant de son propre espace privé et luxueux à proximité. »

Jaidev Menezes, Vice-président, Développement de l'activité mixte - Europe, Moyen-Orient et Afrique, Marriott International, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Dar Al Arkan pour lancer ce développement résidentiel sous la marque W. Avec son design dynamique et son service impeccable, le W Residences Dubai - Downtown s'intégrera parfaitement dans le quartier emblématique du centre-ville de Dubaï. »

Cette tour à l'architecture remarquable se compose d'un nombre limité à 384 résidences exclusives et haut de gamme dotées d'appareils et d'équipements ultramodernes pour compléter les intérieurs raffinés et offrir aux résidents des maisons modernes, fonctionnelles et élégantes.

Les résidents vivront le style de vie W dans les W Residences Dubai - Downtown qui offriront des équipements de luxe. FUEL, la version sociale et énergique du bien-être de la marque W, permettra aux résidents de se concentrer sur leur corps et leur esprit et sera complétée par une piscine extérieure à débordement avec vue sur Burj Khalifa et une terrasse comprenant un salon et une salle à manger, ainsi que par le centre de remise en forme FIT et un spa.

Les résidents auront également accès au service Whatever/Whenever®, signature de la marque W, qui leur offrira des niveaux de commodité ultimes, des services de restauration et de traiteur en résidence 24 heures sur 24, des services de blanchisserie et de nettoyage à sec, des services de ménage, de garde d'enfants, de fitness et bien plus encore.

