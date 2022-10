Dar Al Arkan e Pagani Automobili dão aos clientes um vislumbre do primeiro espaço de vida do mundo inspirado na Pagani

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan Global, uma empresa imobiliária líder, e a fabricante italiana de hipercarros Pagani Automobili, apresentaram o primeiro apartamento na magnífica torre DaVinci, localizada em Dubai. O apartamento, uma obra-prima residencial, deu aos potenciais compradores um vislumbre do primeiro espaço exclusivo do mundo inspirado na Pagani, bem como da singularidade do portfólio de apartamentos da torre DaVinci.

Refletindo a pedra angular da filosofia criativa de Horacio Pagani, que combina forma e função, todos os 80 apartamentos serão adornados com peças personalizadas da linha de móveis da marca Pagani. Isso, combinado com uma mistura de mármore e pisos de madeira de primeira linha, repletos de padrões chevron, portas com o emblema da Pagani e iluminação personalizada, é nada menos que cativante.

O apartamento de três quartos demonstra uma confluência diferenciada da excelência do design italiano e contemporâneo, que está prevista para caracterizar todo o inventário, resumindo a habilidade técnica da Pagani e enfatizando o conceito de viver acima do luxo.

Horacio Pagani, fundador e designer-chefe da Pagani Automobili S.p.A. , disse: "É emocionante ver a essência da marca Pagani ganhar vida na área de design de interiores e de móveis, pela primeira vez no mundo. Esse apartamento será a prova do que a torre DaVinci está pronta para trazer para Dubai na forma de um dos endereços mais procurados do mundo. Estamos orgulhosos de nossa parceria com a Dar Al Arkan, uma vez que ela representa um passo fundamental em nossa estratégia de crescimento de longo prazo para consolidar ainda mais nosso posicionamento como uma marca icônica em todo o mundo."

Ziad El Chaar, CEO da Dar Al Arkan Global, disse: "Na Dar Al Arkan, estamos constantemente nos esforçando para nos manter na vanguarda por meio de nossa abordagem diferenciada, e a colaboração com a Pagani Automobili é uma prova disso. A torre DaVinci está prevista para estabelecer uma nova referência como uma verdadeira obra de arte, e estou confiante de que o lançamento do primeiro apartamento fortalecerá ainda mais a confiança de nossos clientes em nossa capacidade de criar uma vida de exclusividade para eles."

Embora o estilo exclusivo da Pagani permeará todos os cantos dos apartamentos, todos os cômodos terão uma característica distinta. Da cozinha à sala de simuladores de carros, com paredes revestidas de couro e formato inspirado no cockpit, esses apartamentos estabelecem um novo padrão de vida contemporânea.

