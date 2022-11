Dar Al Arkan eröffnet Trumps einzigartige Villen, ein Hotel und einen Golfplatz in seinem Projekt „AIDA" auf einem Hügel in Muscat, Oman

Video: https://youtu.be/xDB-TbRwBww

RIAD, Saudi-Arabien, 20. November 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, und „The Trump Organization" unterzeichneten in New York eine Vereinbarung zur Entwicklung eines einzigartigen Trump-Resorts – darunter Wohnvillen, ein Hotel und ein Golfplatz – im AIDA-Projekt. Die am Meer gelegene, 100 Meter hohe Höhensiedlung befindet sich in Muscat und ist eines der größten Premium-Immobilienprojekte mit gemischter Nutzung weltweit.

Yousef Al Shelash, Vorsitzender von Dar Al Arkan, sagte dazu: „Die Trump Organization ist für ihre exklusiven Bauprojekte bekannt. Höchste Qualität, Detailgenauigkeit und Perfektion sind die Standards, die Trump bei allen seinen Projekten verlangt – von Wohnungen bis Einzelhandel. Wir sind stets bestrebt, Dar Al Arkans einzigartige Projekte mit erstklassigen Einrichtungen und Erfahrungen zu verbessern, und unsere Partnerschaft mit Trump wird unser erstes Projekt in Oman auszeichnen und uns zu globaler Präsenz verhelfen."

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, kommentierte: „Als wir auf der Suche nach unserem nächsten Projekt waren und nach dem Ort, wo wir unsere Präsenz etablieren möchten, wussten wir, dass es ein hervorragender Standort und mit einem großartigen Team sein musste. Bei AIDA, im Herzen von Muscat, Oman, direkt mit Blick über das traumhaft schöne Meer, haben wir das wirklich gefunden. Gemeinsam mit Dar Al Arkan werden wir ein außergewöhnliches Trump-Golfresort mit den besten Wohnvillen, einem erstklassigen Hotel und einem charakteristischen Golfplatz in einer der schönsten Lagen bieten."

Ziad El Chaar, CEO von Dar Al Arkan Global, merkt an:„AIDA liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf einen der atemberaubendsten Horizonte der Welt. Stellen Sie sich die wunderschöne Kulisse einer Villa in dieser majestätischen Umgebung oder eine Partie Golf mit Blick auf das Meer vor – es ist wirklich unübertroffen. Wir sind sicher, dass die Beziehung mit Trump das Schöne an AIDA weiter verbessern wird und Investoren aus aller Welt anziehen wird, die an diesem außergewöhnlichen Projekt teilhaben möchten."

AIDA, mit einer Grundfläche von 3,5 Millionen Quadratmetern und einem geschätzten Wert von 4 Mrd. USD, wird über einen Zeitraum von zehn Jahre mit Unterstützung der OMRAN Group entwickelt, dem Exekutivorgan des Sultanats Oman für die touristische Entwicklung.

Der von einem renommierten Golfprofi entworfene Golfplatz auf dem Trump-Anwesen wird über hochmoderne Einrichtungen und einen großzügig bemessenen Golfclub verfügen, der für den Sport im Nahen Osten einen neuen Maßstab setzen wird.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1951740/Dar_Al_Arkan_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1951741/Dar_Al_Arkan_2.jpg

SOURCE Dar Al Arkan