Dar Al Arkan présente des villas, un hôtel et un parcours de golf signés Trump dans son projet perché « AIDA » à Mascate, Oman

RIYADH, Arabie Saoudite, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan, la principale société immobilière en Arabie Saoudite, et The Trump Organization ont signé un accord à New York pour développer un Trump Resort signature, y compris des villas résidentielles, un hôtel et un terrain de golf dans le cadre du projet AIDA. Situé à Mascate, le développement au sommet d'une colline de 100 mètres de haut est l'un des plus grands projets immobiliers haut de gamme à usage mixte au monde, situé en bord de mer.

Yousef Al Shelash, président de Dar Al Arkan, a déclaré : « La Trump Organization est connue pour ses développements exclusifs. La qualité supérieure, le détail et la perfection sont les normes que Trump exige dans ses projets - du résidentiel au commerce de détail. Nous cherchons toujours à améliorer les projets uniques de Dar Al Arkan avec des installations et des expériences haut de gamme, et notre partenariat avec Trump distinguera notre première entreprise à Oman et la placera sur la carte mondiale. »

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a déclaré : « Lorsque nous examinions notre prochain projet et que nous voulions étendre notre empreinte, nous savions que ce devait être dans un endroit exceptionnel et avec une équipe incroyable. Chez AIDA, au cœur de Mascate, Oman, situé directement sur l'incroyable mer, nous avons vraiment trouvé cela. En collaboration avec Dar Al Arkan, nous allons livrer un complexe Trump Golf exceptionnel avec les plus belles villas résidentielles, un hôtel de classe mondiale et un parcours de golf emblématique, le tout dans l'un des plus beaux cadres. »

Ziad El Chaar, PDG de Dar Al Arkan Global, a déclaré : « AIDA se trouve sur un haut sommet surplombant l'un des horizons les plus époustouflants du monde. Imaginez le cadre magnifique d'une villa dans ce cadre majestueux ou jouez au golf avec vue sur la mer - c'est vraiment incomparable. Nous sommes convaincus que la relation avec Trump rehaussera encore la beauté d'AIDA et attirera des investisseurs du monde entier qui souhaitent faire partie d'un projet exceptionnel. »

AIDA, qui sera construit sur 3,5 millions de mètres carrés et évalué à 4 milliards de dollars, sera développé sur dix ans avec le soutien du groupe OMRAN, la branche exécutive du développement touristique du Sultanat d'Oman.

Conçu par un professionnel de golf renommé, le parcours de golf de la propriété Trump comprendra des installations ultramodernes et un vaste club de golf, établissant une nouvelle référence pour le sport au Moyen-Orient.

Contact : Atrayee Roy Choudhury, [email protected], +971 44507600

