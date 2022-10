Dar Al Arkan und Pagani Automobili geben Kunden einen Einblick in den weltweit ersten von Pagani inspirierten Wohnraum

DUBAI, VAE, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan Global, ein führendes Immobilienunternehmen, und der italienische Supersportwagenhersteller Pagani Automobili, haben das erste Apartment im prachtvollen Da Vinci Tower in Dubai enthüllt. Das Apartment, eine meisterhaft gestaltete Wohnung, gab potenziellen Käufern einen Einblick in die weltweit ersten von Pagani inspirierten exklusiven Räume sowie in die Einzigartigkeit des Apartment-Portfolios des Da Vinci Towers.

Alle 80 Wohnungen sind mit maßgefertigten Stücken aus der Möbelreihe der Pagani-Marke ausgestattet und spiegeln die Eckpfeiler der kreativen Philosophie von Horacio Pagani wider, welche Form und Funktion miteinander verbindet. Dies, kombiniert mit einer Mischung aus hochwertigem Marmor und Holzböden mit Chevron-Mustern, Türen mit dem Pagani-Emblem und individueller Beleuchtung, ist wirklich beeindruckend.

Die Wohnung mit drei Schlafzimmern zeigt ein einzigartiges Zusammenspiel von italienischem und zeitgenössischem Design, welches den gesamten Wohnungsbestand charakterisieren soll, die Handwerkskunst von Pagani verkörpert und das Konzept Living Above Luxury betont.

Horacio Pagani, Gründer und Chief Designer von Pagani Automobili S.p.A. , kommentierte: „Es ist aufregend, zu sehen, wie die Essenz der Marke Pagani weltweit zum ersten Mal im Bereich Inneneinrichtung und Möbeldesign zum Leben erweckt wird. Diese Wohnung wird Zeugnis davon ablegen, was der DaVinci Tower als eine der begehrtesten Adressen der Welt nach Dubai bringen wird. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Dar Al Arkan, da das Unternehmen einen wichtigen Schritt in unserer langfristigen Wachstumsstrategie darstellt, unsere Positionierung als ikonische Marke weltweit weiter zu festigen."

Ziad El Chaar, CEO von Dar Al Arkan Global, kommentierte: „Bei Dar Al Arkan sind wir ständig bestrebt, durch unseren einzigartigen Ansatz einen Schritt voraus zu sein, und die Zusammenarbeit mit Pagani Automobili ist ein Beweis dafür. Der DaVinci Tower soll als wahres Kunstwerk einen neuen Maßstab setzen, und ich bin zuversichtlich, dass die Enthüllung der ersten Wohnung das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit, ein Leben der Exklusivität für sie zu schaffen, weiter stärken wird."

Während Paganis charakteristischer Stil in jeden Bereich der Wohnung einfließt, erhält jedes Zimmer seinen eigenen Charakter. Von der Küche bis zum Autosimulatorraum mit seinen ledergepolsterten Wänden und der vom Cockpit inspirierten Form setzen diese Wohnungen einen neuen Standard für modernes Wohnen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1915438/Pagani_Living_Room.jpg

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1915524/Dar_Al_Arkan_and_Pagani.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1915523/Dar_Al_Arkan_and_Pagani2.mp4

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer 800 40 40 4 oder indem Sie hier klicken: https://www.daralarkan.com/project/dar-al-arkan-pagani-tower/

