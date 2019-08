DarkMatter presenteert het VAE Cybersecurity Research Award initiatief

Het initiatief biedt universitaire studenten, afgestudeerde onderzoeksassistenten en onderzoekers van over de hele wereld de mogelijkheid om een fonds van in totaal $ 1,5 miljoen te winnen over een periode van 3 jaar

ABU DHABI, VAE, 26 augustus 2019 /PRNewswire/ -- DarkMatter Group, het eerste en enige volledig geïntegreerde bedrijf voor digitale en cybertransformatie in de regio, heeft het UAE Cybersecurity Research Award (CRA) initiatief aangekondigd - een prijs die gericht is op het genereren van ideeën die slimme steden wereldwijd zullen beschermen tegen de cyberveiligheidbedreigingen van morgen.

In samenwerking met de strategische partner, Khalifa University, nodigt DarkMatter Group universitaire studenten, afgestudeerde onderzoeksassistenten, onderzoekers en docenten van zowel lokale als internationale instellingen uit om ideeën te presenteren die cyberveiligheid in het tijdperk van slimme en digitale steden zouden kunnen bevorderen.

"De toekomst van ons land hangt sterk samen met innovatie en onderzoek op het gebied van digitale en cybertransformatie," zegt Dr. Shreekant Thakkar, Chief Scientist, Advanced Research van DarkMatter Group.

"Met de onthulling van de UAE Cybersecurity Research Award zijn we een stap dichter bij het ontdekken van baanbrekende oplossingen die onze verbonden, gedigitaliseerde steden toekomstbestendig maken. Bij DarkMatter Group moedigen we onderzoek aan en zijn we er trots op een gezamenlijk ecosysteem te stimuleren dat de vaardigheden en expertise van private, publieke en academische instanties benut om te proberen om een veiligere samenleving voor iedereen te creëren."

De mijlpalen van het initiatief

De voorontwerpfase van het VAE CRA-initiatief is momenteel geopend voor inzendingen, die uiterlijk op 30 augustus 2019 moeten zijn ingediend. Geselecteerde deelnemers worden vervolgens uitgenodigd om hun ideeën te presenteren aan de belanghebbenden en de commissie van de VAE CRA, die de impact van de presentaties van de deelnemers zal beoordelen.

Vervolgens worden genomineerde teams uitgenodigd om in februari 2020 volledig uitgewerkte voorstellen in te dienen. Alle genomineerde inzendingen worden geselecteerd door middel van een rigoureus op merites gebaseerd evaluatieproces in drie fasen en de winnaars worden in mei 2020 aangekondigd.

Om te bepalen welke projecten moeten worden ondersteund, vertrouwt het CRA-comité van de VAE op een evaluatie van merite, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de technische aspecten als het potentieel van de voorgestelde projecten om op een breder vlak bij te dragen aan de beveiliging van slimme steden.

Kijk op https://researchawards.cyberweek.ae/ voor meer informatie over de VAE CRA, de betrokken partners en de belangrijkste mijlpalen van dit initiatief.

Deelnemers aan de VAE CRA presenteren hun postertalks ter beoordeling door de commissie tijdens HITB+CyberWeek UAE 2019, het nieuwe vlaggenschipevenement van Hack In The Box (HITB), dat van 12-17 oktober plaatsvindt in Abu Dhabi. https://cyberweek.ae/

