DARKTRACE ASSINA ACORDO MULTIMILIONÁRIO COM COMPANHIA AÉREA GLOBAL

CAMBRIDGE, Inglaterra, 18 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Darktrace, líder global em IA para segurança cibernética, anunciou hoje que uma das maiores companhias aéreas do mundo assinou a renovação de um importante acordo com a Darktrace, à medida que ela continua a utilizar a tecnologia de IA com autoaprendizagem para se defender de ataques cibernéticos.

A empresa global de aviação, que opera cerca de mil voos todos os dias para mais de cem destinos, implementou o Darktrace Enterprise Immune System and Antigena Network para proteger a empresa de autores de ameaças sofisticadas, desde a nuvem até a rede corporativa. Ela conta com a IA da Darktrace para agir de forma autônoma e com velocidade mecânica contra ataques rápidos em andamento, sem interromper as operações comerciais.

O setor de aviação é visado há muito tempo por adversários cibernéticos devido ao alto volume de dados sensíveis que as companhias aéreas detêm, sejam dados de manifesto de passageiros, que são valiosos para as agências de inteligência do mundo, ou dados relacionados a transações de alto valor, que podem ser explorados por criminosos. Com níveis sem precedentes de interrupção de viagens causados pela pandemia, o risco de fraude e abuso nunca foi tão alto. A aceleração do embarque sem contato e outros serviços digitais apresentou outro nível de risco, uma vez que os autores de ataques buscam novos pontos de entrada para um dos setores mais críticos em relação à segurança do mundo.

"A Darktrace tem o prazer de trabalhar com essa grande companhia aérea para garantir que ela permaneça protegida no complexo ambiente de ameaças atual", disse Poppy Gustafsson OBE, CEO da Darktrace. "À medida que o setor de aviação luta contra novas ameaças que visam as tecnologias que são tão críticas para suas operações comerciais, o papel da IA em conter e combater esses ataques nunca foi tão importante."

A Darktrace (DARK.L), líder global em IA para segurança cibernética, oferece tecnologias de classe mundial que protegem cerca de 6.500 clientes no mundo todo de ameaças avançadas como ransomware e ataques à nuvem e SaaS. A abordagem fundamentalmente diferente da Darktrace aplica IA de autoaprendizagem para capacitar as máquinas a entender a empresa para defendê-la de forma autônoma. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, a empresa tem mais de 1.700 funcionários e mais de 30 escritórios no mundo todo. A Darktrace foi nomeada uma das "empresas mais influentes" da revista TIME em 2021.

