Darktrace extiende su respuesta autónoma para asegurar el comportamiento normal en los terminales

CAMBRIDGE, Inglaterra, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Darktrace, un líder global en IA de ciberseguridad, anunció hoy que su tecnología de respuesta autónoma ahora actúa en los terminales, lo que completa la familia de productos Darktrace Antigena que ya incluye cobertura para aplicaciones SaaS, nube, correo electrónico, redes y tecnología operativa (OT).

Los terminales se han alejado de la infraestructura tradicional y han empezado a albergar datos aún más sensibles. Como resultado, los directores de seguridad de la información (CISO) y los profesionales de seguridad se han visto obligados a lidiar con las complejidades de la protección de sus organizaciones y de los trabajadores dinámicos en la nueva era del trabajo flexible y los albores de la "gran resignación".

Un novedoso enfoque para este desafío podría ser fortalecer los equipos de seguridad con IA que aprende sobre la marcha cómo funciona esta fuerza de trabajo flexible y dinámica. La irregularidad de la actividad en los terminales se puede reevaluar continuamente y, a partir de ello, tomar acciones sutiles e indiscernibles que permitan continuar con el trabajo productivo y detener solamente las actividades amenazantes.

Eso es precisamente lo que realiza Antigena Endpoint. Detecta las actividades anómalas y toma microdecisiones de modo inteligente en función de dichas actividades inusuales, como descargas iniciales de archivos e intentos de exfiltración de datos fuera de lo normal, el tráfico de mando y control o el movimiento lateral que podría constituir una ciberamenaza. Emplea diversas técnicas para interrumpir los ataques a los dispositivos Mac, Windows y Linux, entre las que se incluyen las fugas de datos, el software malicioso y las amenazas internas.

La conciencia contextual obtenida de otras partes del patrimonio digital también es beneficiosa para impedir los ataques a los terminales. Por ejemplo, en el caso de Antigena Email y Antigena Endpoint desplegados de manera conjunta, la precisión de la respuesta se ve mejorada por una comprensión más matizada de los remitentes nuevos y esperados en toda la actividad del terminal y del correo electrónico. Un nuevo remitente que solicite a un empleado realizar una transacción bancaria por cuenta propia podría justificar la toma de medidas. Sin embargo, con la información incorporada de que el sitio web no tiene ninguna relevancia previa para la organización, el contexto reforzado podría consolidar el caso y alteraría la respuesta del sistema.

"Antigena Endpoint es la evolución de la plataforma de Darktrace que más he anticipado y que más me ha entusiasmado. Esto es realmente revolucionario y llega directamente al corazón de lo que nuestros clientes necesitan en estos momentos", señaló Mike Beck, director global de Seguridad de la Información de Darktrace. "La seguridad de que Darktrace no solo puede detectar los primeros indicios de que está ocurriendo un ataque, sino que ahora además toma medidas en todos los terminales de los empleados, resulta más importante que nunca".

Acerca de Darktrace

Darktrace (DARK.L), un líder global en IA de ciberseguridad, ofrece tecnología de clase mundial que protege a más de 6.500 clientes en todo el mundo contra amenazas avanzadas, entre las que se incluyen software malicioso así como ataques en la nube y en SaaS. El enfoque fundamentalmente diferente de Darktrace aplica la IA de autoaprendizaje para habilitar a las máquinas a fin de que entiendan la empresa con el objetivo de defenderla de manera autónoma. Con sede en Cambridge, Reino Unido, la compañía cuenta con 1.700 empleados y más de 30 oficinas en todo el mundo. Darktrace fue nombrada una de las "Compañías más influyentes" por la revista TIME para 2021.

FUENTE Darktrace

