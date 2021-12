Darktrace informa aumento de 30% em ataques de ransomware que visam empresas durante o período de férias

CAMBRIDGE, Reino Unido, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Darktrace, líder global em IA para segurança cibernética, anunciou hoje que seus pesquisadores de segurança identificaram que houve aumento de 30% no número médio de tentativa de ataques de ransomware em todo o mundo durante as festas de fim de ano entre 2018 e 2020, em comparação com a média mensal.

Os pesquisadores também observaram um aumento médio de 70% nas tentativas de ataques de ransomware nos meses de novembro e dezembro, em comparação a janeiro e fevereiro. Após um número recorde de ataques de ransomware este ano, a empresa prevê que o aumento seja maior durante o período de férias de 2021.

Durante o início da temporada de férias de 2021, a IA da Darktrace detectou e interrompeu de forma autônoma um ataque de ransomware em estágio inicial em uma cidade dos EUA antes que qualquer vazamento de dados ou criptografia pudesse ocorrer. A equipe de segurança da cidade teve a visão de implementar uma solução de IA para combater ataques de ransomware em vários estágios, permitindo-lhes bloquear os invasores no estágio inicial.

De forma equivocada, o ransomware é frequentemente considerado um problema de criptografia. Este equívoco mascara e compromete a determinação e a criatividade dos invasores para inicialmente invadir e, em seguida, transitar no ambiente digital de uma empresa, primeiro para descobrir, e posteriormente, roubar e criptografar dados. A invasão é frequentemente por e-mail, mas isso é escalado rapidamente para os servidores de destino onde os dados residem. Portanto, uma combinação de segurança de e-mail e rede é crucial para impedir esses ataques.

Impulsionada pela IA de autoaprendizagem, a tecnologia Darktrace desenvolve uma compreensão das operações de negócios usuais de cada empresa. Ela interrompe de forma autônoma ataques em andamento em todos os estágios, desde a entrada inicial com sofisticados e-mails de spearphishing e Protocolo da Área de Trabalho Remota (RDP) reforçado, comando e controle e movimento lateral, tudo sem provocar interrupção dos negócios.

"Com base no que vimos nos anos anteriores, o período de férias representa constantemente datas visadas para ataques cibernéticos todos os anos. Curiosamente, o maior aumento na tentativa de ataques de ransomware ocorre entre o Natal e o Ano Novo, quando os invasores sabem que haverá menor vigilância contra as ameaças", comentou Justin Fier, diretor de inteligência e análise cibernética da Darktrace. "Os líderes de negócios devem saber que existe tecnologia disponível capaz de identificar e responder aos sinais de alerta iniciais de ransomware antes que os invasores possam sequestrar os sistemas críticos, mesmo quando as equipes de segurança física estiverem em período de férias."

Sobre a Darktrace

A Darktrace (DARK:L), líder global em IA para segurança cibernética, oferece tecnologias de classe mundial que protegem cerca de seis mil clientes no mundo todo contra ameaças avançadas, incluindo ransomware e ataques à nuvem e SaaS . A abordagem fundamentalmente diferente da empresa aplica IA de autoaprendizagem para capacitar as máquinas a entender a empresa para defendê-la de forma autônoma. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, a empresa tem 1.600 funcionários e mais de 30 escritórios no mundo todo. A Darktrace foi nomeada uma das "empresas mais influentes" da revista TIME em 2021.

FONTE Darktrace

SOURCE Darktrace