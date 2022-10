Darling Ingredients den overtager den brasilianske kollagenproducent Gelnex og øger produktionskapaciteten for kollagen fra græsfodret kvæg

IRVING, Texas, 20. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) verdens førende virksomhed inden for omdannelse af fødevareaffald til bæredygtige produkter og producent af vedvarende energi, har i dag offentliggjort, at man har indgået en endelig aftale om at overtage samtlige aktier i Gelnex, en førende global producent af kollagenprodukter (herunder gelatine og kollagenpeptider), for ca. 1,2 mia. USD i kontanter. Købet skal underkastes de almindelige lovgivningsmæssige godkendelser og ventes at kunne lukkes i første kvartal 2023.

Med hovedsæde i Brasilien, fem produktionsanlæg i Sydamerika og et i USA har Gelnex kapacitet til at producere 46.000 tons kollagenprodukter årligt, som det eksporterer til flere end 60 lande i hele verden, og har ca. 1.200 ansatte.

"Drevet af en stærk efterspørgsel efter kollagenprodukter på verdensmarkedet for sundhed og ernæring regner vi med, at markedet for kollagenpeptider vil blive fordoblet i løbet af de næste fem år," siger Randall C. Stuewe, Chairman og Chief Executive Officer. "Gelnex er en veldrevet virksomhed og vil øjeblikkeligt bidrage til vores bundlinje. Overtagelsen vil gøre det muligt for Darling at fortsætte med at øge vores tilstedeværelse på markedet for sundhed og ernæring, og øger vores kapacitet for kollagen fra græsfodret kvæg i Sydamerika, så vi kan klare de fremtidige behov hos vores kollagenkunder i hele verden."

Med 11 topmoderne anlæg på fire kontinenter i hele verden er Darlings sundhedsbrand Rousselot en førende producent og global leverandør af hundredvis af kollagenprodukter fra kvæg, svin og fisk.

"Kollagen er det protein i menneskekroppen, som forekommer naturligt i størst mængde, og det spiller en voksende rolle på markedet for sundheds- og ernæringsprodukter, hvor forbrugerne søger proteinets fordele til deres hår, negle, hud, led, knogler og muskler," siger Stuewe. "Vore mangesidige kollagenprodukter i høj kvalitet kan bruges i en lang række forbindelser, herunder næringstilskud, kapsler, tabletter, sundhedsbarer, drikke, mejeriprodukter, konfekture og andet."

Morgan Stanley & Co. LLC fungerede som Darling Ingredients' eksklusive finansielle rådgiver i forbindelse med transaktionen.

Darling Ingredients vil være vært ved en telekonference og webcast for investorer kl. 11.00 (Eastern Time) i dag, den 18. oktober 2022. På grund af tidligere erfaringer med mange opkald tilbyder virksomheden deltagerne at tilmelde sig konferencen på forhånd via følgende link: https://dpregister.com/sreg/10172598/f4e5203cce

Deltagere, der ikke ønsker at tilmelde sig på forhånd, kan ringe ind på nr. 844-868-8847 (opkald fra USA) eller 412-317-6593 (opkald fra andre lande end USA) og bede om Darling Ingredients-telekonferencen. En optagelse vil være tilgængelig to timer efter, at telekonferencen er slut og indtil den 25. oktober 2022. For at få adgang til optagelsen skal man ringe 877-344-7529 (opkald fra USA), 855-669-9658 (Canada) og 412-317-0088 (opkald fra andre lande end USA og Canada) og angive koden 2178877. Live-webcasten og den arkiverede optagelse kan også tilgås på http://ir.darlingii.com .

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed , driver flere end 250 fabrikker i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner, benmel samt ingredienser til foder til kæledyr. Gå til darlingii.com. for at få mere at vide. Følg os på LinkedIn .

