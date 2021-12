Darling Ingredients erhverver Valley Proteins

IRVING, Texas, 30. december 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), meddeler i dag, at de har indgået en endelig aftale om at erhverve alle aktier i Valley Proteins, Inc. for omkring 1,1 mia. USD i kontanter. Valley Proteins driver 18 større anlæg til rendering og brugt madlavningsolie i alle de sydlige, sydøstlige og midt-atlantiske regioner i USA Valley beskæftiger 1.900 medarbejdere og driver en flåde på 550 køretøjer.

"Det er os en glæde at tilføje Valley Proteins til vores globale ingrediensfamilie, og vi forventer, at denne erhvervelse bliver vækstdannende efter integrationen. I den verden, der er under udvikling inden for ESG og global dekarbonisering, vil Valley Proteins supplere Darlings globale forsyning af affaldsfedt og fedt. Den nye forsyning vil nu give Darling yderligere kulstoffattige råmaterialer til at producere vedvarende diesel og potentielt bæredygtigt brændstof til luftfart," siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients. "Valley Proteins har en righoldig 70-årig historie med at levere væsentlige tjenester til kødforarbejdningsindustrien og restauranter, og vores teams vil arbejde flittigt på at gennemføre denne erhvervelse i rette tid", tilføjer Stuewe.

Afslutningen af transaktionen er underlagt de sædvanlige betingelser for afslutning af handlen, herunder udløbet af Hart-Scott-Rodino ventetiden.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en af verdens førende producenter af økologiske ingredienser, der producerer en bred vifte af bæredygtige protein- og fedtprodukter og samtidig er en af de største producenter af vedvarende, ren energi. Darling har aktiviteter på fem kontinenter og indsamler affaldsstrømme fra landbrugsfødevareindustrien og omdanner dem til specialingredienser som f.eks. hydrolyseret kollagen, spiselige og foderkvalitetsfedtstoffer, dyreproteiner og -mel, plasma, ingredienser til kæledyrsfoder, brændstof og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima i 2021, for at få mere at vide Darling Ingredients: The greenest Company on the planet – 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine ingredienser over hele verden, og vi arbejder på at styrke vores løfte om en bedre fremtid ved at skabe produkter inden for sundhed, næringsstoffer og bioenergi og samtidig optimere vores serviceydelser til fødevarekæden. Darling er en 50 % joint venture-partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af vedvarende diesel, hvis produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 85 % sammenlignet med fossile brændstoffer. Yderligere oplysninger kan fås på virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

Safe Harbour-erklæring

Nogle af udsagnene i denne pressemeddelelse er fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på vores nuværende forventninger og fremskrivninger om fremtidige begivenheder og vedrører generelt vores planer, mål og forventninger til udviklingen af vores virksomhed. Selv om ledelsen mener, at de planer og mål, der afspejles i eller antydes af disse fremadrettede udsagn, er rimelige, er alle fremadrettede udsagn forbundet med risici og usikkerheder, og de faktiske fremtidige resultater kan adskille sig væsentligt fra de planer, mål og forventninger, der kommer til udtryk i denne pressemeddelelse.

