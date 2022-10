Darling Ingredients erwirbt den brasilianischen Kollagenproduzenten Gelnex und erhöht damit die Produktionskapazität für Rinderkollagen aus Grasfutter

IRVING, Texas, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und erneuerbare Energien produziert, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb aller Aktien von Gelnex, einem weltweit führenden Hersteller von Kollagenprodukten (einschließlich Gelatine und Kollagenpeptide), für rund 1,2 Mrd. USD in bar getroffen hat. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Gelnex hat seinen Hauptsitz in Brasilien und verfügt über fünf Produktionsstätten in Südamerika und eine in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat die Kapazität, jährlich 46.000 Tonnen Kollagenprodukte herzustellen, die es in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt exportiert, und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.

„Angetrieben durch die stark wachsende Nachfrage nach Kollagenprodukten auf dem globalen Gesundheits- und Ernährungsmarkt gehen wir davon aus, dass sich der Markt für Kollagenpeptide in den nächsten fünf Jahren verdoppeln wird", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer. „Gelnex ist ein gut geführtes Unternehmen und wird sich sofort positiv auswirken. Diese Akquisition wird es Darling ermöglichen, seine Präsenz auf dem Gesundheits- und Ernährungsmarkt weiter auszubauen und unsere Produktionskapazitäten für Rinderkollagen aus Grasmast in Südamerika zu erhöhen, um die zukünftige Nachfrage unserer Kollagenkunden weltweit zu decken."

Mit 11 hochmodernen Anlagen auf vier Kontinenten ist Rousselot, die Gesundheitsmarke von Darling Ingredients, ein führender Hersteller und weltweiter Lieferant von Hunderten von Kollagenprodukten aus Rinder-, Schweine- und Fischquellen.

„Kollagen ist das am häufigsten natürlich vorkommende Protein im Körper und spielt eine immer wichtigere Rolle auf dem Gesundheits- und Ernährungsmarkt für Verbraucher, die Vorteile für ihre Haare, Nägel, Haut, Gelenke, Knochen und Muskeln suchen", so Stuewe. „Unsere vielseitigen und hochwertigen Kollagenprodukte können in einer breiten Palette von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Pulvermischungen, Kapseln, Tabletten, Ernährungsriegel, Getränke, Milchprodukte, Süßwaren und vieles mehr."

Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Darling Ingredients im Zusammenhang mit der Transaktion.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und ein führender Produzent von erneuerbarer Energie ist. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit anerkannte Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 15 % der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Produkten mit Mehrwert, wie z. B. grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Dünger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn .

