Darling Ingredients Executive Vice President, Rousselot Jos Vervoort gaat met pensioen; Jeroen Colpaert volgt hem op

IRVING, Texas, 22 november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), 's werelds toonaangevend bedrijf dat voedselverspilling omzet in duurzame producten en producent van hernieuwbare energie, heeft vandaag aangekondigd dat Jos Vervoort, Executive Vice President, Rousselot (het collageenmerk van Darling Ingredients), na meer dan zestien jaar dienst op 30 juni 2023 met pensioen gaat. Jeroen Colpaert is benoemd als opvolger van Vervoort, met ingang van 2 januari 2023.

Vervoort is sinds 2017 Executive Vice President van Rousselot. Hij heeft een essentiële rol gespeeld bij de ontwikkeling van Rousselot tot de wereldleider op het gebied van collageenpeptiden. Hij bekleedt sinds maart 2006 verschillende functies bij Darling Ingredients en diens voorganger VION Ingredients, waaronder Vice President Rousselot en Managing Director Rousselot EMEA.

"Namens de Raad van Bestuur wil ik Jos graag bedanken voor zijn toegewijde dienst en belangrijke bijdragen aan ons bedrijf door de jaren heen", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer. "Jos heeft een cruciale rol gespeeld bij het uitbreiden van onze collageenactiviteiten en het positioneren van Darling Ingredients als een wereldleider in op collageen gebaseerde oplossingen voor de voedsel-, gezondheids- en voedings-, biomedische en farmaceutische sector."

De heer Colpaert rapporteert aan de heer Stuewe en zal verantwoordelijk zijn voor het collageenmerk Rousselot van Darling Ingredients, welk bestaat uit elf collageenfaciliteiten over de hele wereld, een expertisecentrum in Gent, België, en verkoopkantoren in Frankrijk, Japan en Maleisië. De heer Colpaert zal ook verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de integratie van de Gelnex zakelijke activiteiten na goedkeuring door de regelgevende instanties.

De heer Colpaert - momenteel Darling Ingredients Managing Director, Rendering and Specialties, Belgium en Global Food Grade Casings Business - heeft meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van operaties, strategie en leiderschap. Hij trad in 2014 in dienst bij Darling Ingredients en heeft toezicht gehouden op cruciale overnames en integraties in de Rendering and Specialties-businessline van het bedrijf. Voorafgaand aan zijn werk bij Darling Ingredients leidde de heer Colpaert verschillende bedrijven bij een voorloper van Linde Gas. De heer Colpaert heeft een diploma in chemische technologie van de Universiteit van Gent, België en een internationale master in zakelijke administratie van Vlerick Business School in Gent, België. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

"Jeroen brengt de perfecte mix van operationele uitmuntendheid, verkoop- en marketingervaring en integratie-uitvoering mee naar deze kritieke functie", aldus de heer Stuewe. "Hij brengt een schat aan ervaring met zich mee die optimaal geschikt is om de toekomstige groei van onze collageenbusiness te stimuleren."

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid, exploiteert meer dan 270 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn.

Contactpersonen van Darling Ingredients

Investeerders: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected] Mediacontact: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 541-7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.