Darling Ingredients Executive Vice President, Rousselot Jos Vervoort går på pension; Jeroen Colpaert efterfølger Vervoort

IRVING, Texas, 22. november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) verdens førende virksomhed, som omdanner madaffald til bæredygtige produkter og producerer vedvarende energi, har i dag offentliggjort, at Jos Vervoort, Executive Vice President, Rousselot (Darling Ingredients' kollagenbrand), går på pension d. 30. juni 2023 efter mere end 16 års tjeneste. Jeroen Colpaert er udpeget som efterfølger til Vervoort og tiltræder d. 2. januar 2023.

Vervoort har gjort tjeneste som Executive Vice President, Rousselot siden 2017. Han har været medvirkende til at udvikle Rousselot som verdensførende indenfor kollagenpeptider. Han har fungeret i forskellige kapaciteter hos Darling Ingredients og dennes forgænger VION Ingredients siden marts 2006, deriblandt som Vice President, Rousselot og Managing Director, Rousselot EMEA.

"På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Jos for hans dedikerede og væsentlige indsats for vores virksomhed i årenes løb," sagde Randall C. Stuewe, Chairman og CEO. "Jos har spillet en kritisk rolle i udviklingen af vores kollagenvirksomhed og i Darling Ingredients' position som global leder indenfor kollagenbaserede løsninger i madvare-, biomedicin- og medicinalbranchen."

Colpaert vil rapportere direkte til Stuewe og vil være ansvarlig for Darling Ingredients' kollagenbrand Rousselot, som består af 11 kollagenproduktionsfaciliteter verden over, et ekspertisecenter i Ghent, Belgien, og salgskontorer i Frankrig, Japan og Malaysia. Colpaert vil også være ansvarlig for virksomhedens integration Gelnex i forbindelse med myndighedsgodkendelse.

Colpaert er den nuværende Managing Director for Darling Ingredients, Rendering and Specialties, Belgien og Global Food Grade Casings, og har mere end 25 års erfaring indenfor virksomhed, strategi og lederskab. Han blev ansat hos Darling Ingredients i 2014 og har været ansvarlig for kritiske overtagelser og integrationer i virksomhedens forretningsområde for Rendering and Specialties. Colpaert har inden sit arbejde hos Darling Ingredients været ansvarlig for flere virksomheder hos en forgænger for Linde Gas. Colpaert har en uddannelse i kemiingeniørvirksomhed fra University of Ghent i Belgien og en International Mastergrad i Business Administration fra Vlerick Business School i Ghent, Belgien. Han taler flydende hollandsk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

"Jeroen bringer den perfekte blanding af driftsmæssig dygtighed, erfaring med salg og markedsføring, og integration til denne kritiske rolle," sagde Stuewe. "Hans utroligt brede erfaringsgrundlag er velegnet til at drive den fremtidige vækst i vores kollagenvirksomhed."

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed driver mere end 270 faciliteter i 17 lande og omdanner ca. 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.comx for at lære mere. Følg os på LinkedIn .

