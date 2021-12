Darling Ingredients fait l'acquisition de Valley Proteins

IRVING, Texas, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour acquérir toutes les actions de Valley Proteins, Inc. pour environ 1,1 milliard de dollars en espèces. Valley Proteins exploite 18 grandes installations de fonte et d'huile de cuisson usagée dans les régions du sud, du sud-est et du centre du littoral de l'Atlantique des États-Unis. L'entreprise emploie 1 900 personnes et exploite une flotte de 550 véhicules.

« Nous sommes heureux d'ajouter les produits de Valley Proteins à notre gamme mondiale d'ingrédients. Nous espérons que cette acquisition aura une incidence favorable sur les activités après l'intégration. Dans le monde en évolution des facteurs ESG et de la décarbonisation mondiale, Valley Proteins viendra compléter l'approvisionnement mondial de Darling en huiles et graisses usées. La nouvelle offre fournira à Darling des matières premières supplémentaires à faible teneur en carbone pour produire du diesel renouvelable et du carburant aviation potentiellement durable », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients. « Valley Proteins offre depuis plus de 70 ans des services essentiels à l'industrie de la transformation de la viande et aux restaurants. Nos équipes travailleront avec diligence pour réaliser cette acquisition en temps opportun », a ajouté M. Stuewe.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'expiration de la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est un producteur leader mondial d'ingrédients biologiques, générant une large gamme de produits durables à base de protéines et de graisses tout en étant l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Présente sur cinq continents, Darling recueille les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire et les transforme en ingrédients spécialisés, tels que le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et les farines animales, le plasma, les ingrédients pour aliments pour animaux, les matières premières pour carburants et la bioénergie verte. Darling Ingredients a été nommé parmi les 50 leaders en matière de durabilité et de climat en 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'article « Darling Ingredients:The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders » (50climateleaders.com). La société vend ses ingrédients dans le monde entier et s'efforce de renforcer sa promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire de coentreprise à 50 % dans Diamond Green Diesel (DGD), le plus grand fabricant de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, dont les produits réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 85 % par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse http://www.darlingii.com.

Déclarations prospectives

Certaines des déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes et projets actuels concernant des événements futurs et portent généralement sur nos plans et objectifs concernant le développement de nos activités. Bien que la direction estime que les plans et objectifs reflétés ou suggérés par ces déclarations prospectives sont raisonnables, toutes les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes et les résultats réels futurs peuvent être sensiblement différents des plans, objectifs et attentes exprimés dans le présent communiqué de presse.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Melissa A. Gaither, vice-présidente, Communication à l'international et Développement durable

[email protected]

972-281-4478

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.