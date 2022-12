Darling Ingredients har signert en intensjonsavtale med Science Based Targets initiative (SBTi) og fortsetter å fremme målet om netto nullutslipp innen 2050

IRVING, Texas, 10. desember 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens ledende selskap som forvandler matavfall til bærekraftige produkter og fornybar energi, har signert en intensjonsavtale med Science Based Targets initiative (SBTi) og deltar i kampanjen "Business Ambition for 1,5 °C", og har startet prosessen med å sette nær- og langsiktige, forskningsbaserte mål for ytterligere å redusere klimapåvirkningen i tråd med den nyeste klimaforskningen.

"Det at vi har forpliktet oss til å sette forskningsbaserte mål, er nok et skritt mot å nå målet vårt om netto nullutslipp innen 2050," sa Randall C. Stuewe, styreformann og administrerende direktør i Darling Ingredients. "Vårt arbeid med SBTi skal bidra til å skape en tydelig vei frem til målene våre om reduksjon av klimagassutslipp. Gjennom det hele vil Darling Ingredients fortsette i lederposisjon når det gjelder å levere de to tingene verden trenger mer av, mat og energi."

Som et globalt samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, Verdens Ressursinstitutt (WRI) og Verdens Naturfond (WWF) og en av intensjonsavtalene til "We Mean Business Coalition", definerer og fremmer SBTi den beste praksisen i å sette forskningsbaserte mål, tilbyr ressurser og veiledning for å redusere barrierer for iverksettekse og vurderer og godkjenner de konkrete selskapenes mål.

Darling Ingredients har gjort fremskritt mot sine kortsiktige mål for bærekraft. I selskapets rapport om bærekraft publisert i september 2022, rapporterte man følgende:

En egen bærekraftskomite ble opprettet i styret;

25 millioner dollar ble investert i utbedring av energi- og vanneffektivitet;

Er 36 % prosent på vei mot å nå sitt globale vannintensitetsmål for 2025; og

Er 18 % på vei mot å nå målet for energiintensitet per behandlet enhet i kollagennæringen.

Den seneste klimaforskningen fra Mellomstatslig panel for klimaendringer – beskrevet av FN som «kode rød for menneskeheten» – viser at det fortsatt er mulig å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 °C, men samfunnet er farlig nær den terskelen. Darling Ingredients har svart på SBTis presserende oppfordring til bedriftenes klimatiltak ved å forplikte seg til å innrette seg med 1,5 °C og netto nullutslipp gjennom kampanjen "Business Ambition for 1,5 °C". Deltakelse i kampanjen fastslår at Darling Ingredients mål om netto nullutslipp vil være på linje med SBTis standard om netto nullutslipp, verdens første rammeverk for bedriftenes mål om netto nullutslipp i tråd med klimavforskning.

"Darling Ingredients erkjenner at klimarisiko er en investeringsrisiko. Vi har investert en betydelig mengde tid, krefter og ressurser på å forbedre vår miljømessige bærekraft," sa Suann Guthrie, visepresident for investorrelasjoner, global kommunikasjon og bærekraft. "Men vi innser at dette er en prosess og mer arbeid må gjøres. Å jobbe med SBTi vil hjelpe oss å styrke våre mål om utslippsreduksjon mens vi fortsetter vårt viktige arbeid med å gi verden bærekraftige fôr- og matingredienser og dekarboniseringsløsninger."

Flere detaljer om selskapets innsats når det gjelder bærekraft, er tilgjengelige på darlingii.com/csr/esg .

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som forvandler spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er anerkjent som ledende på bærekraft , de driver mer enn 270 fabrikker i 17 land og omdanner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri til verdiøkende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, samt dyrefôringredienser.

Darling Ingredients kontakter

Investorer: Suann Guthrie

Visepresident, investorrelasjoner, bærekraft og kommunikasjon

(469) 214 8202; [email protected]



Medier: Jillian Fleming

Direktør, global kommunikasjon

(972) 541 7115; [email protected]

