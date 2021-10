Darling Ingredients ilmoittaa Sandra Dudleyn olevan yhtiön uusi Executive Vice President, Renewables and U.S. Specialty Operations

Dudleyn laaja kokemus uusiutuvista polttoaineista ja rehutuotteista auttaa ylläpitämään Darlingin asemaa toimialan asiantuntijana. Dudley toimi äskettäin Senior Vice President of Renewables and Strategy -tehtävässä johtaen yhteistyötä, jolla luotiin DGD:lle nopeaa kasvua uusiutuvan dieselin tuottajana. Dudleyllä on myös laaja kokemus Darlingin liiketoimintasegmenttien arvioinnista, strategisten suunnitelmien kehittämisestä sekä kauppatapahtumien analysoinnista ja standardoinnista. Ennen Darlingin riveihin liittymistä vuonna 2015 hän toimi erilaisissa strategisissa rooleissa ja myyntitehtävissä ConAgra Foods ja Tenaska Marketing Ventures -yhtiöissä.

"Sandyn laaja tietämys uusiutuvan polttoaineen teollisuudesta ja vähähiilisen rehun tarjonnasta antavat hänelle ainutlaatuisen ja arvokkaan perspektiivin, joka on edistänyt Darlingia kestävien raaka-aineiden johtajana", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Hänen panoksensa on hyödyttänyt Darlingin liiketoimintaa ympäri maailmaa, ja odotamme, että hänen liiketoimintaosaamisensa auttaa tuottamaan tuloksia myös tässä uudessa johtoasemassa."

Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää elintarvike- ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 johtavasta kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustamme paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla elintarvikeketjun palvelujamme. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. DGD tuottaa nykyään yli miljardi litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa, joka vähentää kasvihuonekaasujen (KHK) päästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

Safe Harbor -lausunto

Jotkut tässä lehdistötiedotteessa esitetyistä lausunnoista ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat nykyisiin odotuksiimme ja ennusteisiimme tulevista tapahtumista ja liittyvät yleisesti suunnitelmiimme, tavoitteisiimme ja odotuksiimme liiketoimintamme kehittämisestä. Vaikka johto uskoo, että näissä tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa esitetyt ja ehdotetut suunnitelmat ja tavoitteet ovat kohtuullisia, kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja todelliset tulevat tulokset voivat olla olennaisesti erilaisia kuin tässä lehdistötiedotteessa esitetyt suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset.

Lisätietoja:

Sijoittajayhteydet

Jim Stark

VP, Investor Relations

+1 (972) 281-4823

[email protected]

