Darling Ingredients ilmoittaa tilanneensa tuotantolaitoksen Belgian Ghentiin

IRVING, Texas, 15. heinäkuuta 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ilmoitti tänään, että sen tytäryhtiö Rousselot on menestyksekkäästi tilannut kollageenipeptidituotantoa laitokseensa Belgian Ghentissä. Ghent on yksi Rousselot'n tärkeimmistä kollageenintuotantolaitoksista ja tuottaa vain sikakollageenia. Ghentissä sijaitsee myös Rousselot Expertise Center, joka kattaa maailmanlaajuisen tuotekehityskeskuksen, EMEA-sovelluslaboratoriot sekä vuonna 2019 avatun pilottihallin. Rousselot Ghent on nyt hyvässä asemassa toimittaakseen kollageenipeptidejä koko maailman markkinoille. Ensimmäiset kaupalliset erät valmistuvat toimitettaviksi heinäkuussa.

"Meillä on ilo ilmoittaa tuotantolaitoksen tilaamisesta Ghentiin", sanoo Darling Ingredientsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Randall C. Stuewe. "Globaalin hydrolysoidun kollageenin tuotantomme kasvattaminen on tärkeä osa tulevaisuusstrategiaamme. Tytäryhtiömme Rousselot on tuottanut nautakollageenipeptidejä Brasiliassa ja sikakollageenipeptidejä Ranskan Angoulêmessa, ja hiljattain Angoulêmeen valmistui myös uusi, nykyaikainen, kalakollageenipeptidien tuotannolle omistettu tuotantoyksikkö", Stuewe lisää.

Uuden laitoksen ensimmäiset kaupalliset kalakollageenipeptidierät toimitetaan Rousselot'n asiakkaille kaikkialla maailmassa elokuussa. Lisäksi vastatakseen nautakollageenimarkkinan nopeaan kasvuun sekä päästäkseen lähemmäs Euroopan markkinoita Rousselot Angoulême on nyt alkanut tuottaa nautaperäisiä kollageenipeptidejä. Kollageenipeptidilaitoksen rakennustyöt jatkuvat Brasilian Presidente Epitaciossa; laitoksen odotetaan valmistuvan lokakuussa 2020. Sen jälkeen Darlingilla on neljä laitosta, joissa voidaan tuottaa nauta-, sika- ja kalakollageenipeptidejä.

"Oli tärkeää tarkastella uusia tuotanto- ja toimitusketjuorganisaatioitamme sekä rakentaa uusia tuotantomahdollisuuksia, jotta voisimme vastata kollageenimarkkinan vahvaan kasvuun ja myös tuottaa asiakkaidemme ja kuluttajien haluamia korkealaatuisia kollageeneja", selittää Rousselot'n varatoimitusjohtaja Jos Vervoort.

Darling Ingredients Inc. valmistaa kestäviä ja luontaisia ainesosia syötävistä ja ei-syötävistä bioravinteista sekä luo paljon erilaisia ainesosia ja erikoisratkaisuja asiakkailleen lääke-, elintarvike-, lemmikinruoka-, rehu-, teknologia-, polttoaine-, bioenergia- ja lannoiteteollisuudessa. Viidessä maanosassa toimiva yhtiö kerää ja muuntaa eläinten sivutuotevirtojen kaikkia osia käyttökelpoisiksi ja erikoisainesosiksi, kuten gelatiiniksi, syötäviksi rasvoiksi, rehurasvoiksi, eläinproteiineiksi ja -aterioiksi, plasmaksi, lemmikinruoka-aineksiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi, kierrätysöljyksi, polttoainemateriaaleiksi, vihreäksi energiaksi, luonnonkuoriksi ja nahaksi. Lisäksi yhtiö kerää ja muuntaa kierrätettyjä öljyjä (käytettyä ruokaöljyä ja eläinrasvoja) arvokkaiksi rehu- ja polttoaineaineksiksi sekä kerää ja prosessoi leipomoiden sivutuotteita rehuaineksiksi. Yhtiö tarjoaa myös ympäristöpalveluja, kuten rasvanerotuskaivojen tyhjennyspalvelua elintarvikepalvelujen tuottajille. Yhtiö myy tuotteitaan kotimaassa sekä kansainvälisesti ja toimii kolmella teollisuudenalalla: rehuaineksissa, elintarvikeaineksissa ja polttoaineaineksissa. Lisätietoa saat yhtiön verkkosivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

Jotkin tämän lehdistötiedotteen lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisille tulevia tapahtumia koskeville odotuksillemme ja projektioillemme sekä liittyvät yleisesti ottaen liiketoimintamme kehittämiseen liittyviin suunnitelmiimme, tavoitteisiimme ja odotuksiimme. Vaikka yhtiön johto uskoo näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa näkyvien tai vihjattujen suunnitelmien ja tavoitteiden olevan kohtuullisia, kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja niiden toteutuminen saattaa poiketa merkittävästi tässä lehdistötiedotteessa ilmaistuista suunnitelmista, tavoitteista ja odotuksista.

