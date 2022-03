Darling Ingredients Inc. affiche de solides résultats financiers au quatrième trimestre et pour l'exercice 2021, et poursuit sur sa lancée en 2022

IRVING, Texas, 3 mars 2022 /PRNewswire/ --

Quatrième trimestre 2021

Bénéfice net de 155,8 millions de dollars ou 0,94 $ par action diluée selon les PCGR

Ventes nettes de 1,3 milliard de dollars

BAIIDA ajusté combiné de 306,8 millions de dollars

Global Ingredients enregistre un BAIIDA de 223,6 millions de dollars

Exercice 2021

Bénéfice net de 650,9 millions de dollars ou 3,90 $ par action diluée selon les PCGR

Ventes nettes de 4,7 milliards de dollars

BAIIDA ajusté combiné de 1,235 milliard de dollars

Global Ingredients enregistre un BAIIDA record de 851,4 millions de dollars

Diamond Green Diesel a vendu un volume record de 370,2 millions de gallons de diesel renouvelable à un prix moyen de 2,07 dollars par gallon

a vendu un volume record de 370,2 millions de gallons de diesel renouvelable à un prix moyen de 2,07 dollars par gallon L'acquisition de Valley Proteins renforcera l'approvisionnement en matières premières à faible teneur en carbone

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) a déclaré aujourd'hui un revenu net de 155,8 millions de dollars, ou 0,94 $ par action diluée, pour le quatrième trimestre de 2021, comparé à un revenu net de 44,7 millions de dollars, ou 0,27 $ par action diluée, pour le quatrième trimestre de 2020. L'entreprise a déclaré des ventes nettes de 1,3 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2021, contre 1,0 milliard de dollars pour la même période l'année dernière.

« Le quatrième trimestre a été exceptionnel, clôturant une autre année record pour Darling Ingredients, a déclaré Randall C. Stuewe, président et PDG de Darling Ingredients Inc. La demande robuste dans notre segment des aliments du bétail, qui correspond à la demande croissante au sein de Diamond Green Diesel (DGD), nous positionne bien pour une solide performance en 2022. »

DGD a vendu un volume record de 370 millions de gallons de diesel renouvelable au cours de l'exercice 2021, à un BAIIA moyen de 2,07 $ le gallon. Le projet d'expansion du diesel renouvelable DGD Norco, La. a été mis en service au quatrième trimestre et fonctionne au-dessus de la capacité nominale.

« DGD offre un rendement solide, a ajouté M. Stuewe. Notre entente annoncée pour l'achat de Valley Proteins nous positionne stratégiquement pour fournir des matières premières à faible intensité des émissions de carbone pour alimenter la demande croissante de diesel renouvelable. Elle ouvre également la voie à de nouvelles possibilités d'exportation alors que notre monde se dirige vers la décarbonation. »

Le ratio d'endettement, tel que mesuré par la convention bancaire de la société, était de 1,57x à la fin de l'année. La société a réduit le solde de son prêt à terme B de 100 millions de dollars en 2021. Les dépenses en capital ont totalisé environ 274 millions de dollars en 2021. Le rachat des actions ordinaires de la société a totalisé 167,7 millions de dollars en 2021.

Pour l'année fiscale 2021, Darling a déclaré des ventes nettes de 4,7 milliards de dollars, contre 3,6 milliards de dollars pour 2020. Le revenu net attribuable à Darling pour 2021 était de 650,9 millions de dollars, soit 3,90 $ par action diluée, contre un revenu net de 296,8 millions de dollars, soit 1,78 $ par action diluée, pour 2020.

Au 1er janvier 2022, Darling disposait de 69,1 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, et de 1,29 milliard de dollars disponibles en vertu de sa convention de crédit renouvelable engagée. L'encours total de la dette à la fin de l'exercice était de 1,46 milliard de dollars.

Le BAIIDA ajusté combiné s'est établi à 306,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, contre 214,5 millions de dollars pour la même période en 2020. Pour l'exercice 2021, le BAIIDA ajusté combiné s'élève à 1,235 milliard de dollars, contre 841,5 millions de dollars pour l'année fiscale 2020.

