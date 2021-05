Darling Ingredients Inc. annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2021

IRVING, Texas, le 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR, « Darling ») --

Premier trimestre 2021

Bénéfice net de 151,8 millions de dollars, soit 0,90 dollar par action diluée selon les PCGR.

par action diluée selon les PCGR. Ventes nettes de 1,05 milliard de dollars

BAIIDA ajusté combiné de 284,8 millions de dollars

BAIIDA de 176,6 millions de dollars de l'entreprise Global Ingredients au premier trimestre, le meilleur trimestre de l'histoire de l'entreprise

Diamond Green Diesel (« DGD ») a enregistré un BAIIDA record de 2,77 dollars le gallon, contribuant pour 108,2 millions de dollars au BAIIDA du segment des carburants de Darling.

Darling a déclaré des ventes nettes de 1,05 milliard de dollars pour le premier trimestre 2021, contre 852,8 millions de dollars pour la même période l'année dernière. Le revenu net attribuable à Darling pour les trois mois se terminant le samedi 3 avril 2021 a été de 151,8 millions de dollars, soit 0,90 dollar par action diluée, comparé à un revenu net de 85,5 millions de dollars, soit 0,51 dollar par action diluée, pour le premier trimestre 2020.

« Notre équipe mondiale a réalisé le meilleur trimestre de l'histoire de notre entreprise, car notre activité mondiale d'ingrédients a généré un BAIIDA de 176,6 millions de dollars au premier trimestre », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « En y ajoutant la solide performance de DGD au premier trimestre, notre année 2021 a pris un excellent départ avec 284,8 millions de dollars de BAIIDA ajusté combiné. »

« Les deux projets de diesel renouvelable de DGD restent sur la bonne voie, l'expansion à Norco, LA devrait commencer la production au milieu du quatrième trimestre de 2021 et l'installation de 470 millions de gallons en construction à Port Arthur devrait être opérationnelle dans la seconde moitié de 2023 », a ajouté Stuewe. « Avec le démarrage de l'expansion de Norco, nous pensons que DGD sera en mesure de vendre environ 365 millions de gallons de diesel renouvelable cette année. Le BAIIDA record de 2,77 dollars par gallon déclaré par DGD au premier trimestre nous amène à penser que le BAIIDA par gallon de DGD se situera en moyenne entre 2,25 dollars et 2,40 dollars par gallon pour toute l'année 2021 », a déclaré M. Stuewe.

« En raison de la solide performance de notre secteur mondial d'ingrédients en ce début d'année et de l'amélioration des perspectives de DGD, nous augmentons nos prévisions de BAIIDA ajusté combiné à une fourchette de 1,075 milliard de dollars à 1,150 milliard de dollars en 2021. Cette nouvelle fourchette de prévisions est de 28 à 35 % supérieure à notre performance de 2020 et prépare notre activité mondiale à une croissance continue et à une rentabilité améliorée à l'avenir », a commenté Stuewe.

En date du 3 avril 2021, Darling disposait de 71,4 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et de 879,9 millions de dollars disponibles en vertu de son accord de crédit renouvelable engagé. L'encours total de la dette à la fin du trimestre terminé le 3 avril 2021 était de 1,4 milliard de dollars.

Le BAIIDA ajusté combiné s'est élevé à 284,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, contre 213,3 millions de dollars pour la même période en 2020.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) est un leader mondial dans la production d'ingrédients biologiques, produisant une large gamme de protéines et de produits à base de matière grasse durables, tout en étant l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Présente sur cinq continents, Darling collecte les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire et les transforme en ingrédients spécialisés, tels que le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients des aliments pour animaux, les matières premières pour carburants et la bioénergie verte. Darling Ingredients figure parmi les 50 leaders de la durabilité et du climat en 2021. Pour en savoir plus, visitez le lien Darling Ingredients :L'entreprise la plus verte de la planète - 50 leaders de la durabilité et du climat (50climateleaders.com). L'entreprise vend ses produits dans le monde entier et travaille à renforcer notre promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie, tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire en coentreprise à 50 % de Diamond Green Diesel (DGD), le plus important fabricant de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, qui produit actuellement environ 290 millions de gallons de diesel renouvelable par an. Ces produits réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 85 % par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse http://www.darlingii.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jim Stark, vice-président, Relations avec les investisseurs E-mail : [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Téléphone : 972-281-4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

