Darling Ingredients Inc. conclui aquisição da maior empresa independente de reciclagem animal do Brasil, o Grupo FASA

IRVING, Texas, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), a empresa líder mundial em reaproveitar subprodutos animais e alimentícios em ingredientes especiais para alimentos e rações, bem como líder em soluções de descarbonização, anunciou hoje que concluiu a aquisição da maior empresa independente de reciclagem animal do Brasil, o Grupo FASA.

A empresa anunciou pela primeira vez a aquisição em maio de 2022 por um preço de compra de aproximadamente R$ 2,8 bilhões em dinheiro em espécie (US$ 542,6 milhões à taxa de câmbio atual), mais ou menos vários ajustes de fechamento e um pagamento contingente com base no crescimento dos ganhos futuros. Como parte da transação, a Darling Ingredients adquiriu 14 plantas que processam mais de 1,3 milhão de toneladas métricas anualmente, com mais duas plantas em construção.

"O Brasil desempenhará um grande papel na alimentação de uma população mundial em crescimento, o que o torna um local privilegiado para expandir nossos negócios de ingredientes especiais", disse Randall C. Stuewe, presidente e CEO da Darling Ingredients. "A FASA é um negócio bem administrado, será imediatamente credenciada e reduzirá ainda mais os riscos da cadeia de suprimentos, oferecendo uma fonte adicional de resíduos de gorduras não alimentares e de baixo carbono para serem utilizados na produção de diesel renovável e combustível de aviação sustentável."

Sobre a Darling

A Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) é a maior empresa de capital aberto que transforma subprodutos comestíveis e resíduos de alimentos em produtos sustentáveis e é líder em produção de energia renovável. Reconhecida como líder em sustentabilidade, a empresa opera 250 plantas em 17 países e reaproveita quase 15% dos resíduos da indústria mundial da carne em produtos de valor agregado, como energia verde, diesel renovável, colágeno, fertilizantes, proteínas animais e refeições e ingredientes de alimentos para animais de estimação. Para saber mais, acesse darlingii.com. Siga-nos no LinkedIn.

