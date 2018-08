Darling Ingredients Inc. doet verslag van financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2018

Sterke operationele prestaties met nieuwe strategische koers in het voedingssegment

Uitbreiding van Diamond Green Diesel JV in ingebruiksstellingsfase

IRVING, Texas, 9 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), een mondiale ontwikkelaar en fabrikant van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare bio-voedingsstoffen, die een groot aantal verschillende ingrediënten en gespecialiseerde, op maat gemaakte oplossingen produceert voor klanten in de farmaceutische sector, de voedings- en diervoedingsindustrie, de industriële, brandstof-, bio-energetische en kunstmestsectoren, heeft vandaag de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2018, dat eindigde op 30 juni 2018, aangekondigd.

Overzicht tweede kwartaal van 2018

Inkomsten van $846,6 miljoen

Netto-opbrengst /(verlies) van $(30,4) miljoen, of $(0,18) per verwaterd aandeel overeenkomstig de GAAP

Aangepast EBITDA van $115,1 miljoen

Schuldaflossing van $44,0 miljoen

Wereldwijde volumes van grondstoffen gestegen met 4,0%

Sluiting van de gelatinefabriek in Argentinië en relocatie van winstgevende omzetvolumes

Terugtrekking uit "Industrial Residuals Business" van TRS (zakelijke activiteit inzake industriële restmaterialen) en behoud van "Used Cooking Oil" (UCO, zakelijke activiteiten inzake gebruikte keukenolie)

De resultaten op het gebied van Diamond Green Diesel ("DGD") weerspiegelen de uitbreiding en kentering van het proces

DGD JV keert een bedrag van $25 miljoen uit aan dividenden

Herfinanciering van Euro-obligaties, met een verlaging van de leenkosten en een langere looptijd

De inkomsten in het tweede kwartaal van 2018 bedroegen $846,6 miljoen, tegenover $894,9 miljoen voor het tweede kwartaal van 2017. De verlaging van de netto-verkoop weerspiegelt de herclassificatie van gefactureerde vracht overeenkomstig de nieuwe norm inzake inkomsten. Nettoverlies van $(30,4) miljoen, oftewel $(0,18) per verwaterd aandeel, vergeleken met netto-inkomsten van $9,1 miljoen, oftewel $0,05 per verwaterd aandeel, voor het tweede kwartaal van 2017. Het nettoverlies weerspiegelt de kosten van het tenietgaan van schulden voor een bedrag van $23,5 miljoen, een verlies van $15,5 miljoen als gevolg van de verkoop van dochteronderneming Terra Renewal Services en herstructureringskosten van $15,0 miljoen gezien de sluiting van de gelatinefabriek in Argentinië. Als deze items worden uitgesloten, bedroegen de aangepaste netto-inkomsten voor het tweede kwartaal van 2018 $17,7 miljoen, oftewel $0,11 cent per aandeel.

Opmerkingen over het tweede kwartaal van 2018

"Operationeel gezien was dit een solide tweede kwartaal. De prestaties zijn verbeterd in de opeenvolgende jaren en wij hebben strategische maatregelen getroffen om onze portefeuille te versterken en om het bedrijf te positioneren voor zijn toekomstige groei," zei Randall C. Stuewe, voorzitter en algemeen directeur van Darling Ingredients Inc. "De sterke slachtactiviteit verhoogde het wereldtonnage met 4,0 procent en onze uitbreidingsprojecten en recente overnames leverden de verwachte bijdrage. De resultaten in het voersegment verbeterden in al onze geografische gebieden.

"De resultaten in het voedingssegment zijn een weerspiegeling van de sluiting van de gelatinefabriek in Argentinië als gevolg van de macro-economische tegenwind en de relocatie van de productie naar onze andere gelatinefabrieken. De fabriek maakte ongeveer 3 procent uit van de verkoop in het voedingssegment en op dit moment voeren wij orders uit voor de meeste klanten met een hoge marge vanuit andere Rousselot-fabrieken. Deze strategische herschikking zal onze activa in de gelatinebranche optimaliseren en ons helpen ons bestaande Rousselot-systeem beter te benutten. In het brandstoffensegment hebben de operationele efficiëntie en de gunstige prijzen gezorgd voor consistente prestaties bij aanpassing overeenkomstig de in het eerste kwartaal ontvangen BTC van 2017. Wij blijven optimistisch dat de BTC wederom retroactief zal zijn voor 2018.

"DGD, onze 50/50-joint venture (JV) met Valero om een premium koolstofarm brandstofadditief te produceren, heeft de bouw van de uitbreiding van 275 miljoen gallon beëindigd en zal normaal gezien halfweg augustus online zijn. De spot-marges zijn nog steeds aantrekkelijk en wij kijken uit naar de verwachte belangrijke bijdrage van deze faciliteit," besloot meneer Stuewe.

Update per segment

Diervoederingrediënten – EBITDA van $84,1 miljoen zonder wijziging; Inkomsten van $498,8 miljoen (daling van 9,2 procent); Marge van $128,0 miljoen (stijging met 0,9 procent). Verwerking grondstoffen, stijging met 5,4 procent.

– EBITDA van miljoen zonder wijziging; Inkomsten van miljoen (daling van 9,2 procent); miljoen (stijging met 0,9 procent). Verwerking grondstoffen, stijging met 5,4 procent. Voedingsingrediënten – EBITDA van $14,7 miljoen (daling van 50,0 procent) of $29,7 miljoen (stijging met 1,4 procent) bij aanpassing herstructureringskosten van $15,0 miljoen; Inkomsten van $276,7 miljoen zonder wijziging; Marge van $51,9 miljoen (daling van 7,3 procent). Verwerking grondstoffen consistent.

– EBITDA van miljoen (daling van 50,0 procent) of miljoen (stijging met 1,4 procent) bij aanpassing herstructureringskosten van miljoen; Inkomsten van miljoen zonder wijziging; miljoen (daling van 7,3 procent). Verwerking grondstoffen consistent. Brandstofingrediënten – EBITDA van $13,6 miljoen (stijging met 37,8 procent); Inkomsten van $71,1 miljoen (stijging met 5,5 procent); Marge van $13,7 miljoen (stijging met 7,9 procent). Verwerking grondstoffen, daling van 6,9 procent.

– EBITDA van miljoen (stijging met 37,8 procent); Inkomsten van miljoen (stijging met 5,5 procent); miljoen (stijging met 7,9 procent). Verwerking grondstoffen, daling van 6,9 procent. Diamond Green Diesel JV – EBITDA van $1,05 EBITDA per gallon zonder BTC.

Voor meer informatie, contacteer: Melissa A. Gaither, VP IR and Global Communications Email: mgaither@darlingii.com 251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038 Tel: 972-281-4478

