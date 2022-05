Darling Ingredients Inc. erhverver det største uafhængige brasilianske destruktionsselskab, FASA-koncernen

IRVING, Texas, 6. maj 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens førende virksomhed inden for omdannelse af fødevareaffald til bæredygtige produkter og producent af vedvarende energi, meddelte i dag, at den har indgået en endelig aftale om at købe Brasiliens største uafhængige destruktionsselskab, FASA-koncernen, for ca. 2,8 mia. Brasiliansk Real kontant (560 mio. USD til dagens valutakurs), med forbehold for justeringer efter lukning og en eventualbetaling baseret på fremtidig indtjeningsvækst. FASA-koncernen forarbejder mere end 1,3 mio. ton om året på 14 destruktionsanlæg med yderligere to fabrikker under opførelse, og de har ca. 2.400 medarbejdere.

"Brasilien er førende inden for global vækst i landbrugsråvarer og forventes at påtage sig en større rolle inden for verdens kødproduktion, hvilket gør det til en topbeliggenhed til skabelse af vækst," siger Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør for Darling Ingredients. "FASA vil også supplere Darling Ingredients globale forsyning af affaldsfedt, hvilket gør det til en førende virksomhed inden for levering af kulstoffattige affaldsfedtstoffer og -olier i Nord-og Sydamerika til brug ved produktionen af vedvarende diesel."

Transaktionen er underlagt de sædvanlige lukningsbetingelser og forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 10 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

Kontakt: Suann Guthrie

VP, investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation

(469) 214-8202, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.