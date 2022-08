Darling Ingredients Inc. finalise l'acquisition de la plus grande entreprise d'équarrissage indépendante du Brésil, FASA Group

IRVING, Texas, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), la première société mondiale de transformation de sous-produits animaux et alimentaires en ingrédients alimentaires de spécialité et en aliments pour animaux et un leader dans les solutions de décarbonation, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de la plus grande entreprise d'équarrissage indépendante du Brésil, FASA Group.

La société a annoncé l'acquisition pour la première fois en mai 2022 pour un prix d'achat d'environ 2,8 milliards de reals brésiliens en espèces (542,6 millions de dollars américains au taux de change actuel), plus ou moins divers ajustements de clôture et un paiement conditionnel fondé sur la croissance future des bénéfices. Dans le cadre de la transaction, Darling Ingredients a acquis 14 usines qui traitent plus de 1,3 million de tonnes métriques par année, avec deux autres usines en construction.

« Le Brésil jouera un grand rôle dans l'alimentation d'une population mondiale croissante, ce qui en fait un lieu privilégié pour développer notre activité d'ingrédients de spécialité, a déclaré Randall C. Stuewe, président directeur général de Darling Ingredients. FASA est une entreprise bien gérée qui sera immédiatement rentable et qui atténuera les risques de la chaîne d'approvisionnement en fournissant une source supplémentaire de matières grasses résiduelles à faible teneur en carbone et non alimentaires qui seront utilisées dans la production de diesel renouvelable et de carburant durable pour l'aviation. »

