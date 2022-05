Darling Ingredients Inc. Fuldender erhvervelsen af Valley Proteins

IRVING, Texas, 3. maj 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens førende virksomhed inden for omdannelse af fødevareaffald til bæredygtige produkter og producent af vedvarende energi annoncerede i dag, at de har gennemført købet af Valley Proteins, en af de største uafhængige destruktionsvirksomheder i USA.

Virksomheden annoncerede første gang købet i december 2021 til en købspris på 1,1 mia. USD, plus eller minus forskellige endelige justeringer. Som en del af transaktionen, har Darling Ingredients erhvervet 18 store destruktionsanlæg og anlæg til behandling af brugt madlavningsolie i de sydlige, sydøstlige og midtatlantiske regioner i USA.

"Det er med glæde, at vi byder Valley Proteins velkommen til Darling Ingredients-familien", sagde Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør. "Valley Proteins har opbygget en succesfuld virksomhed inden for destruktion og brugt madlavningsolie, der straks styrker vores basisvirksomhed og udvider vores kapacitet for at levere yderligere råmaterialer med lav kulstofintensitet til at opfylde den stigende efterspørgsel efter vedvarende diesel."

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 10 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

