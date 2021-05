Darling Ingredients Inc. ilmoittaa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen tuloksen

IRVING, Teksas, 12. toukokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Ensimmäinen neljännes 2021

Nettotulos 151,8 miljoonaa dollaria eli 0,90 dollaria GAAP-laimennettua osaketta kohti

Liikevaihto 1,05 miljardia dollaria

Yhdistetty oikaistu käyttökate 284,8 miljoonaa dollaria

Global Ingredients -liiketoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate oli 176,6 miljoonaa dollaria, joka on yhtiön historian paras vuosineljännes

Diamond Green Diesel ("DGD") ansaitsi ennätykselliset 2,77 dollaria käyttökatetta gallonaa kohti, mikä merkitsi 108,2 miljoonan dollarin käyttökatetta Darlingin polttoainesegmentille.

Darlingin liikevaihto oli 1,05 miljardia dollaria vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, verrattuna 852,8 miljoonan dollarin liikevaihtoon edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Darlingille kohdistuva nettotulos 3. huhtikuuta 2021 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksolta oli 151,8 miljoonaa dollaria (0,90 dollaria laimennettua osaketta kohti) verrattuna 85,5 miljoonan dollariin (0,51 dollaria laimennettua osaketta kohti) vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulokseen.

"Maailmanlaajuinen tiimimme toimitti yhtiömme historian parhaan vuosineljänneksen, kun maailmanlaajuinen ainesosaliiketoimintamme tuotti 176,6 miljoonaa dollaria käyttökatetta ensimmäisellä vuosineljänneksellä", kertoi Darling Ingredients Inc.:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Randall C. Stuewe. "DGD:n ensimmäinen vuosineljännes on alkanut loistavasti vuonna 2021 284,8 miljoonan dollarin yhdistetyllä oikaistulla käyttökatteella."

"Molemmat DGD:n uusiutuvan dieselin hankkeet etenevät suunnitellusti. Laajennuksemme Los Angelesin Norcossa aloittaa tuotannon vuoden 2021 viimeisen neljänneksen puolivälissä, ja Port Arthurissa rakenteilla olevan 470 miljoonan gallonan laitoksen odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2023 loppupuoliskolla", Stuewe lisäsi. "Norcon laajennuksen käynnistyttyä uskomme, että DGD pystyy myymään noin 365 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä tänä vuonna. Ennätyksellinen 2,77 dollarin käyttökate gallonaa kohti, jonka DGD ilmoitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, saa meidät uskomaan, että DGD:n käyttökate gallonaa kohti on keskimäärin 2,25‒2,40 dollaria koko vuoden 2021 ajan", Stuewe totesi.

"Alkuvuoden globaalin ainesosaliiketoimintamme vakaan suorituskyvyn ja DGD:n parempien näkymien seurauksena kasvatamme yhdistettyä oikaistua käyttökateprosenttia 1,075 miljardista dollarista 1,150 miljardiin dollariin vuodelle 2021. Tämä uusi ohjausalue on 28 % ‒ 30 % parempi kuin vuoden 2020 suorituskykymme, ja se luo globaalille liiketoiminnallamme jatkuvaa kasvua ja parantunutta kannattavuutta tulevaisuudessa", Stuewe kommentoi.

3. huhtikuuta 2021 alkaen Darlingilla oli käteisvaroja 71,4 miljoonaa dollaria, ja sitovaa valmiusluottosopimusta käytettäessä 879,9 miljoonaa dollaria. 3. huhtikuuta 2021 päättyneen kolmen kuukauden jakson lopussa kokonaisvelka oli 1,4 miljardia dollaria.

Yhdistetty oikaistu käyttökate oli 284,8 miljoonaa dollaria vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, kun vastaavana kautena vuonna 2020 se oli 213,3 miljoonaa dollaria.

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on yksi maailman johtavista orgaanisten ainesosien tuottajista, joka tuottaa laajan valikoiman kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita ja on samalla yksi suurimmista uusiutuvan puhtaan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää maatalous- ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja uudelleenkäytettäviksi aineksiksi, kuten hydrolysoiduksi kollageeniksi, syötäväksi kelpaaviksi ja rehukäyttöisiksi rasvoiksi, eläinproteiineiksi ja -jauheiksi, plasmaksi, lemmikkieläinten ruokien ainesosiksi, polttoaineen raaka-aineiksi, ja vihreäksi bioenergiaksi. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi 50:stä kestävän kehityksen ja ilmastoasioiden edelläkävijästä vuonna 2021. Lisätietoja Darling Ingredientsistä:Planeetan vihrein yritys ‒ 50 kestävän kehityksen ja ilmastoasioiden edelläkävijää (50climateleaders.com). Yhtiömme myy ainesosia maailmanlaajuisesti, ja pyrimme vahvistamaan lupauksemme paremmasta huomisesta luomalla terveyden, ravinteiden ja bioenergian tuotesovelluksia ja optimoimalla palvelumme elintarvikeketjuun. Darling on Pohjois-Amerikan suurimman uusiutuvan dieselin valmistajan Diamond Green Dieselin (DGD) 50 % prosentin yhteisyritys, joka tuottaa tällä hetkellä noin 290 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä vuodessa, mikä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Lisätietoja löydät yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.darlingii.com.

Jim Stark, johtaja, sijoittajasuhteet Sähköposti: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Teksas 75038, Yhdysvallat Puh: 972-281-4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

