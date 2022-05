Darling Ingredients Inc. julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin taloudelliset tulokset

IRVING, Texas, 3. toukokuuta 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin taloudelliset tulokset tiistaina, 2. toukokuuta 2022. Lehdistötiedote julkaistaan PR Newswiren kautta. Se on saatavilla klo 16.00 CT. Lisäksi diaesitys on saatavilla yhtiön verkkosivuston http://www.darlingii.com sijoittajasuhdeosiossa.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Randall C. Stuewe pitää yhdessä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Brad Phillipsin kanssa puhelinkokouksen ja verkkolähetyksen klo 8.00 CT keskiviikkona 11. toukokuuta 2022.

Edellisvuosien puhelujen suuren määrän vuoksi yhtiö tarjoaa osallistujille mahdollisuuden rekisteröityä etukäteen kokoukseen seuraavasta linkistä: https://dpregister.com/sreg/10165125/f2203a629b.

Rekisteröidyt osallistujat saavat sähköpostin, joka sisältää kalenterimuistutuksen sekä soittonumeron ja PIN-koodin, joilla he voivat liittyä välittömästi puheluun 11. toukokuuta 2022.

Osallistujat, jotka eivät halua rekisteröityä puheluun, voivat liittyä soittamalla numeroon 844 868 8847 (soittajat Yhdysvalloissa) tai 412 317 6593 (kansainväliset soittajat) ja pyytää "Darling Ingredients" -puhelua. Tallenne on käytettävissä kaksi tuntia puhelun päättymisen jälkeen 18. toukokuuta 2022 asti. Voit kuunnella tallenteen soittamalla numeroon 877 344 7529 (soittajat Yhdysvalloissa), 855 669 9658 (soittajat Kanadassa) tai 412 317 0088 (kansainväliset soittajat) ja käyttämällä salasanaa 8161187. Live-verkkolähetys ja arkistoitu tallenne ovat myös käytettävissä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa http://ir.darlingii.com.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin ruokajätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Yritys tunnetaan kestävän kehityksen johtajana, ja sillä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa lähes 10 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

Yhteyshenkilö: Suann Guthrie

Vastaava johtaja, sijoittajasuhteet, kestävä kehitys ja viestintä

(469) 214 8202

