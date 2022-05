Darling Ingredients Inc. kjøper opp det største uavhengige brasilianske selskapet innen gjenbruk av animalsk avfall, FASA Group

IRVING i Texas, 6. mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens ledende selskap innen omdanning av matavfall til bærekraftige produkter og produsent av fornybar energi, kunngjorde i dag at de har inngått en endelig avtale om å kjøpe Brasils største uavhengige selskap innen gjenbruk av animalsk avfall, FASA Group, for ca. 2,8 milliarder brasilianske real i kontanter (560 millioner USD med dagens valutakurs), underlagt justeringer etter lukking og betaling basert på fremtidig inntektsvekst. FASA Group behandler mer enn 1,3 millioner tonn årlig på 14 anlegg. Ytterligere to anlegg er under bygging, og de har rundt 2400 ansatte.

«Brasil er en markedsleder innen global råvarevekst og forventes å spille en større rolle i verdens kjøttproduksjon, og dermed svært godt egnet for vekst innen gjenbruk av animalsk avfall», sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør for Darling Ingredients. «FASA skal også supplere Darling Ingredients globale tilbud av avfallsfett, noe som gjør det til en ledende leverandør av lavkarbon-fettstoffer og -oljer for bruk i produksjonen av fornybar diesel i Nord- og Sør-Amerika.»

Transaksjonen er underlagt vanlige sluttbetingelser, og forventes å avsluttes innen utgangen av 2022.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som omdanner matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner nesten 10 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter, som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du gå til darlingii.com. Følg oss på LinkedIn.

