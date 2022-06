Darling Ingredients Inc. kunngjør fullføringen av en lukket emisjon på 750 millioner dollar i usikrede førsteprioritets gjeldsbrev med forfall i 2030.

IRVING i Texas, 10. juni 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) («Darling» eller «Selskapet») kunngjorde i dag fullføringen av en lukket emisjon på 750 millioner dollar i hovedsum på usikrede førsteprioritets gjeldsbrev med forfall 2030 («gjeldsbrevene»). Gjeldsbrevene gir 6 % rente per år med halvårlig utbetaling i terminer 15. juni og 15. desember hvert år, med oppstart 15. desember 2022. Gjelden skal til å begynne med garanteres av alle Darlings datterselskaper som regnes som «begrensede datterselskaper» i henhold til kontrakten, bortsett fra utenlandske datterselskaper, og som er låntakere under eller garanterer for Darlings sikrede kredittfasiliteter under det andre tillegget og den omformulerte kredittavtalen, datert 6. januar 2014, som endret («kredittavtalen»).

Darling har til hensikt å bruke overskuddet fra tilbudet av gjeldsbrevene (i) til generelle forretningsformål, inkludert oppkjøp, tilbakebetaling av gjeld og kapitalutgifter, og (ii) til å betale kostnader, provisjoner, gebyrer og utgifter som påløper i forbindelse med tilbudet av gjeldsbrevene (inkludert rabatten til første kjøpere). Darling kan midlertidig legge til rette for å redusere rullerende kredittgjeld eller investere i kontantekvivalenter, offentlige verdipapirer og andre investeringer i høy kvalitet, i påvente av at overskuddet utnyttes.

Gjeldsbrevene og tilknyttede garantier vil bli tilbudt i USA til personer som med rimelighet mener at de er «kvalifiserte institusjonelle kjøpere», i henhold til regel 144A under verdipapirloven av 1933, med endringer («verdipapirloven»), og utenfor USA til ikke-amerikanske personer i samsvar med regulering S i verdipapirloven. Gjeldsbrevene og tilknyttede garantier vil ikke bli registrert under verdipapirloven eller noen statlige verdipapirlover, og med mindre de er registrert, kan de ikke tilbys eller selges i USA, unntatt i henhold til gjeldende fritak for registreringskrav fra verdipapirloven og gjeldende statlige verdipapirlover.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring om å kjøpe gjeldsbrevene og tilknyttede garantier, og det vil heller ikke gis noe tilbud om å selge, oppfordring om å kjøpe eller selge gjeldsbrev og tilknyttede garantier, i noen stat eller jurisdiksjon der slike tilbud eller oppfordringer vil være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovene i en slik stat eller annen jurisdiksjon.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som omdanner spiselige biprodukter og matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner omtrent 15 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du besøke darlingii.com. Følg oss på LinkedIn.

Advarsler om fremtidsrettede opplysninger

Denne pressemeldingen inneholder «fremtidsrettede» uttalelser som er gjenstand for risiko og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er uttrykt eller underforstått i uttalelsene. Uttalelser som ikke omhandler historiske fakta, er «fremtidsrettede» utsagn og oppgis i henhold til bestemmelsene i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Ord som «estimat», «prosjekt», «planlagt», «overveier», «potensial», «mulig», «foreslått», «intensjon», «tror», «forutser», «venter», «kan», «vil», «ville», «bør», «kan» og lignende uttrykk er ment å angi «fremtidsrettede» utsagn. «Fremtidsrettede» utsagn er basert på selskapets nåværende forventninger og antakelser om virksomheten, økonomien og andre fremtidige forhold. Selskapet advarer leserne om at eventuelle «fremtidsrettede» utsagn som oppgis, ikke er garantier for fremtidige resultater, og at de faktiske resultatene kan avvike vesentlig fra forventede resultater eller forventninger som uttrykkes i «fremtidsrettede» utsagn som følge av en rekke faktorer, deriblant mange som ligger utenfor selskapets kontroll. Disse faktorene inkluderer blant annet eksisterende og ukjente fremtidige begrensninger på muligheten til selskapets direkte og indirekte datterselskaper til å gjøre sin kontantstrøm tilgjengelig for selskapet for betalinger av selskapets gjeld eller andre formål; global etterspørsel etter biodrivstoff og korn- og oljefrøvarer, som har vist volatilitet, og kan påvirke kostnadene for fôr til storfe, svin og fjørfe, og dermed påvirke tilgjengelig råstoff for gjenvinning og salgspriser for selskapets produkter; reduksjoner i råvarevolumer for selskapet på grunn av svake marginer i kjøttproduksjonsindustrien som følge av høyere fôrkostnader, redusert etterspørsel fra forbrukere eller andre faktorer, redusert volum fra matserveringsbedrifter eller annet; redusert etterspørsel etter dyrefôr; reduserte priser på ferdige produkter, inkludert en nedgang i ferdigproduktpriser for fett og brukt matolje; endringer i verdensomspennende myndigheters politikk knyttet til fornybart drivstoff og klimagassutslipp som negativt påvirker programmer som den amerikanske regjeringens standard for fornybart drivstoff, standarder for lavt karbondrivstoff og skattefradrag for biodrivstoff både i USA og i utlandet; mulig tilbakekalling av produkter som følge av utviklingen knyttet til oppdagelsen av uautorisert forfalskning av mat eller mattilsetningsstoffer; forekomsten av 2009 H1N1-influensa (opprinnelig kjent som «svineinfluensa»), høypatogene stammer av fugleinfluensa (samlet kjent som «fugleinfluensa»), alvorlig akutt respiratorisk syndrom («SARS»), bovin spongiform encefalopati («BSE»), svinepidemi-diaré («PED») eller andre sykdommer assosiert med animalsk opprinnelse i USA eller andre steder, slik som utbruddet av afrikansk svinepest («ASF») i Kina og andre steder; forekomsten av pandemier, epidemier eller sykdomsutbrudd, slik som det nåværende utbruddet av nye koronavirus (COVID-19); uforutsette kostnader og/eller reduksjoner i råvarevolumer knyttet til selskapets overholdelse av eksisterende eller uforutsette nye amerikanske eller utenlandske (inkludert, uten begrensning, Kina) forskrifter (inkludert nytt eller modifisert dyrefôr, fugleinfluensa, SARS, PED, BSE, ASF eller lignende eller uforutsette forskrifter) som påvirker bransjene vi opererer i eller våre verdiøkende produkter; risiko knyttet til DGD Joint Venture, inkludert mulige uventede driftsforstyrrelser og problemer knyttet til det annonserte utvidelsesprosjektet; risikoer og usikkerhet knyttet til internasjonalt salg og operasjoner, inkludert innføring av tariffer, kvoter, handelshindringer og annen handelsbeskyttelse pålagt av fremmede land; vanskeligheter eller en betydelig forstyrrelse i selskapets informasjonssystemer eller unnlatelse av å implementere nye systemer og programvare på en vellykket måte, risiko knyttet til mulige tredjepartskrav om brudd på immaterielle rettigheter; økte bidrag til selskapets pensjons- og ytelsesplaner, inkludert ytelsesbaserte pensjonsordninger som er sponset av multiarbeidsgivere og arbeidsgivere som kreves av lover, forskrifter eller annen gjeldende amerikansk eller utenlandsk lov eller som følge av en amerikansk masseuttakshendelse; avskrivning av dårlig gjeld; tap av eller unnlatelse av å skaffe nødvendige tillatelser og registreringer; fortsatte eller eskalerte konflikter i Midtøsten, Nord-Korea, Ukraina eller andre steder; usikkerhet angående Storbritannias uttreden fra EU; og/eller ugunstige eksport- eller importmarkeder. Disse faktorene, kombinert med flyktige priser for naturgass og diesel, klimaforhold, svingninger i valutamarkedet, generelle resultater for amerikanske og globale økonomier, forstyrrelser i verdens finans-, kreditt-, råvare- og aksjemarkeder, og eventuelle fall i forbrukertillit og -forbruk, inkludert forbrukeres og selskapers manglende evne til å oppnå kreditt på grunn av manglende likviditet i finansmarkedene, blant annet, kan forårsake at faktiske resultater varierer vesentlig fra «fremtidsrettede» utsagn i denne pressemeldingen eller negativt påvirker selskapets resultater av driften. Fremtidig lønnsomhet kan blant annet påvirkes av selskapets evne til å utvide virksomheten, som møter konkurranse fra selskaper som har betydelig større ressurser enn selskapet. Annen risiko og usikkerhet knyttet til selskapet, dets virksomhet og bransjene det driver i, omtales fra tid til annen i selskapets dokumenter til Securities and Exchange Commission. Selskapet er ikke forpliktet til (og fraskriver seg uttrykkelig en slik forpliktelse til) å oppdatere sine «fremtidsrettede» utsagn, hverken som følge av endringer i omstendighetene, nye hendelser eller andre årsaker.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:

Suann Guthrie, visepresident for investorrelasjoner, bærekraft og global kommunikasjon

[email protected] (1) 469-214-8202

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.