Darling Ingredients Inc. maakt financiële cijfers derde kwartaal 2019 bekend

Verticaal geïntegreerde toeleveringsketen ondersteunt sterke prestaties binnen operationele segmenten

IRVING, Texas, 7 november 2019 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), een wereldwijde ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en oneetbare bio-voedingsstoffen, creëert een breed scala aan ingrediënten en op maat gemaakte speciale oplossingen voor klanten in de farmaceutische industrie, de industrieën voor voedingsmiddelen, dierenvoeding, voer, industriële producten, brandstof, bio-energie, en kunstmest. Het bedrijf kondigde vandaag de financiële cijfers aan voor het derde kwartaal van 2019 dat eindigde op 28 september 2019.

Overzicht derde kwartaal 2019

Omzet van $ 842,0 miljoen

Netto-inkomen van $ 25,7 miljoen, of $ 0,15 per GAAP verwaterd aandeel

Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 147,8M (Darlings aangepaste EBITDA plus Darlings aandeel in de aangepaste EBITDA van Diamond Green Diesel (DGD)).

Terugkoop van 636.634 aandelen gedurende het derde kwartaal en vervolgens 407.076 aandelen in het vierde kwartaal

DGD leverde $ 1,35 EBITDA per gallon met Darlings aandeel van JV-inkomsten weerspiegelt in het geconsolideerde bedrijfsresultaat vermeld onder het Fuel-segment

Wereldwijde slachting blijft op een recordniveau, wat voldoende grondstoffen oplevert

Wereldwijde vetprijzen zijn verbeterd maar bleef stagneren als gevolg van het feit dat de biodieselindustrie van Noord-Amerika in afwachting is de Blenders Tax Credit (BTC)

Wereldwijde eiwitprijzen zijn zwakker als gevolg van overtollige voorraden en de Chinese vraagondergang vanwege de Afrikaanse varkenspest (ASF - African Swine Fever)

Rousselot leverde verbeterde resultaten op als gevolg van een sterkere omzet in de categorie Gezondheid en Voeding

De tijdige bouw van de DGD II-fabriek vond plaats binnen budget; DGD III in engineering en kostenraming voor Port Arthur, TX

Schuldbetaling van $ 33,6 miljoen

Voor het derde kwartaal van 2019 rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van $ 842,0 miljoen, in vergelijking met de netto-omzet van $ 812,6 miljoen voor het derde kwartaal van 2018. De toename van de netto-omzet met $ 29,4 miljoen was het gevolg van hogere vetprijzen voor eindproducten, een sterke bijdrage van hogere verkoopwaarden voor collageeningrediënten in het Food-segment en hogere verkoopvolumes die de lagere eiwitprijs meer dan compenseerden.

De netto-inkomsten die toe te schrijven zijn aan Darling voor de drie maanden, eindigt op 28 september 2019, bedroeg $ 25,7 miljoen, of $ 0,15 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettoverlies van ($ 6,0) miljoen, of $ (0,04) per verwaterd aandeel, voor het derde kwartaal van 2018. De toename was voornamelijk te wijten aan de DGD-inkomsten van $ 32 miljoen in het derde kwartaal in 2019 vergeleken met een verlies van $ (2,6) miljoen door de langdurige stilstand in het derde kwartaal van 2018 vanwege het voltooien van de uitbreiding, alsmede een afschrijving van $ 7,2 miljoen van ons Chinese bloedplasma-inventaris in het derde kwartaal van 2018 als gevolg van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest.

Onder de huidige machtiging tot terugkoop heeft het bedrijf tijdens het derde kwartaal 636.634 gewone aandelen teruggekocht en vervolgens een extra 407.076 aandelen in het vierde kwartaal, met een totale waarde van $ 7,5 miljoen.

Opmerkingen met betrekking tot het derde kwartaal van 2019

"We meldden solide resultaten voor het derde kwartaal, onderstreept door de kracht van onze verticaal geïntegreerde toeleveringsketen en uitstekende uitvoering en te midden van voortdurende handelsonzekerheid en escalerende verstoring als gevolg van de Afrikaanse varkenspest," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc. "Over het algemeen hebben onze operationele segmenten uitzonderlijke resultaten geleverd, met verbeterde inkomsten in ons Feed-segment terwijl we ons door volatiele wereldmarkten navigeerden. Onder leiding van ons Rousselot Functional Ingredients- en Health & Nutrition-platform, is ons Food-segment stevig gepositioneerd om de groeiende wereldwijde vraag naar collageeningrediënten naar zich toe te trekken. In het Fuel-segment worden de solide prestaties binnen de bedrijfsactiviteitem ondersteunt door hogere verkoopvolumes, ondanks de afwezigheid van de Blenders Tax Credit."

Segment-update – Drie maanden eindigden jaar op jaar

Feed Ingredients – EBITDA $ 72,3M (stijging van 22,1%); omzet $ 497,0 miljoen (stijging van 2,9%); marge $ 117,2 miljoen (stijging van 18,4%); verwerkte grondstoffen, stijging van 0,9%

– EBITDA (stijging van 22,1%); omzet miljoen (stijging van 2,9%); marge miljoen (stijging van 18,4%); verwerkte grondstoffen, stijging van 0,9% Food Ingredients – EBITDA $ 39,3 miljoen (stijging van 20 %); omzet $ 276,5 miljoen (stijging van 4,2 %); marge $ 61,8 miljoen (stijging van 13,5 %); verwerkte grondstoffen, daling van 9,2%

– EBITDA miljoen (stijging van 20 %); omzet miljoen (stijging van 4,2 %); marge miljoen (stijging van 13,5 %); verwerkte grondstoffen, daling van 9,2% Fuel Ingredients – Gecombineerd EBITDA* $ 48,7 miljoen (stijging van 238%); omzet $ 68,6 miljoen (stijging van 6,2%); marge $10,1 miljoen (daling van 9,4%); verwerkte grondstoffen stijging van 6,2%

* Omvat Darlings aandeel van DGD EBITDA – waarnaar wordt verwezen volgens de inkomsten dia's geplaatst op https://ir.darlingii.com/

