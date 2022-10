Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten derde kwartaal 2022 bekend

IRVING, Texas, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Contactpersonen van Darling Ingredients (NYSE: DAR) zal op dinsdag 8 november 2022 de financiële resultaten van het derde kwartaal van 2022 bekendmaken. Een persbericht zal worden uitgegeven via PR Newswire en beschikbaar zijn om 16.00 uur CT. Daarnaast zal een diapresentatie beschikbaar zijn op het onderdeel investor relations van de website van de onderneming op http://www.darlingii.com .

Randall C. Stuewe, Chairman en Chief Executive Officer, en Brad Phillips, Executive Vice President en Chief Financial Officer, zullen een teleconferentie en webcast verzorgen op woensdag 9 november 2022 om 8.00 uur CT.

Vanwege het historisch hoge belvolume biedt het bedrijf deelnemers de mogelijkheid om zich via de volgende link vooraf voor de conferentie in te schrijven: https://dpregister.com/sreg/10171165/f47e536d62

Geregistreerde deelnemers ontvangen een e-mail met een agendaherinnering en een inbelnummer en PIN waarmee zij onmiddellijk toegang krijgen tot de oproep op 9 november 2022.

Deelnemers die zich niet vooraf voor de teleconferentie willen registreren, kunnen inbellen via 844-868-8847 (bellers vanuit de VS) of 412-317-6593 (internationale bellers) en vragen naar de "Darling Ingredients"-conferentie. Twee uur na afloop van de teleconferentie is een herhaling daarvan beschikbaar tot en met 16 november 2022. Voor toegang tot de herhaling belt u 877-344-7529 (bellers vanuit de VS), 855-669-9658 (bellers vanuit Canada) en 412-317-0088 (Internationale bellers) en vermeldt u toegangscode 3834610. De live webcast is ook toegankelijk op de website van de onderneming op het volgende adres https://ir.darlingii.com/

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en een toonaangevende producent van hernieuwbare energie is. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid , exploiteert meer dan 250 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn .

# # #

Contactpersoon: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.