Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten eerste kwartaal 2021 bekend

IRVING, Texas, 12 mei 2021 -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Eerste kwartaal 2021

Nettowinst van USD 151,8 miljoen, of USD 0,90 per verwaterd aandeel volgens GAAP

miljoen, of per verwaterd aandeel volgens GAAP Netto-omzet van USD 1,05 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van USD 284,8 miljoen

miljoen Global Ingredients Q1 EBITDA van USD 176,6 miljoen, beste kwartaal in de geschiedenis van het bedrijf

miljoen, beste kwartaal in de geschiedenis van het bedrijf Diamond Green Diesel ("DGD") behaalde een record EBITDA van USD 2,77 per gallon en droeg USD 108,2 miljoen EBITDA bij aan het brandstofsegment van Darling

Darling rapporteerde een netto-omzet van USD 1,05 miljard voor het eerste kwartaal van 2021, vergeleken met een netto-omzet van USD 852,8 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. Het nettoresultaat dat aan Darling toe te rekenen is voor de drie maanden eindigend op 3 april 2021 was USD 151,8 miljoen, of USD 0,90 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettowinst van USD 85,5 miljoen, of USD 0,51 per verwaterd aandeel, voor het eerste kwartaal van 2020.

"Ons wereldwijde team leverde het beste kwartaal in de geschiedenis van ons bedrijf, aangezien onze wereldwijde ingrediëntenactiviteiten in het eerste kwartaal USD 176,6 miljoen aan EBITDA genereerden", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc." Als we daarbij de uitstekende resultaten van DGD optellen, gaat 2021 voor ons goed van start met USD 284,8 miljoen aan gecombineerde aangepaste EBITDA."

"Beide projecten voor hernieuwbare diesel bij DGD blijven op schema, met de uitbreiding in Norco, LA die halverwege het vierde kwartaal van 2021 met de productie zal beginnen en de 470 miljoen gallon-faciliteit in aanbouw in Port Arthur die naar verwachting in de tweede helft van 2023 operationeel zal zijn", voegde Stuewe toe. "Met de opstart van de Norco-uitbreiding denken we dat DGD dit jaar ongeveer 365 miljoen liter hernieuwbare diesel zal kunnen verkopen. De record EBITDA van USD 2,77 per gallon die DGD in het eerste kwartaal van 2021 rapporteert, doet ons geloven dat de EBITDA per gallon van DGD gemiddeld in het bereik van USD 2,25 tot USD 2,40 EBITDA per gallon zal liggen voor heel 2021", stelt Stuewe.

"Als resultaat van de solide prestaties van onze wereldwijde ingrediëntenactiviteiten aan het begin van het jaar en de betere vooruitzichten voor DGD, verhogen we onze gecombineerde aangepaste EBITDA-verwachting tot een bereik van USD 1,075 miljard naar USD 1,150 miljard voor 2021. Dit nieuwe richtbereik is 28% tot 35% beter dan onze prestaties in 2020 en maken dat onze wereldwijde activiteiten blijven groeien en de winstgevendheid in de toekomst verbetert", aldus Stuewe.

Op 3 april 2021 had Darling USD 71,4 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten en USD 879,9 miljoen beschikbaar onder zijn toegezegde doorlopende kredietovereenkomst. De totale uitstaande schuld aan het einde van de drie maanden eindigend op 3 april 2021 bedroeg USD 1,4 miljard.

De gecombineerde gecorrigeerde EBITDA bedroeg USD 284,8 miljoen voor het eerste kwartaal van 2021, vergeleken met USD 213,3 miljoen voor dezelfde periode in 2020.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is wereldwijd een toonaangevende producent van biologische ingrediënten die een breed scala aan duurzame eiwit- en vetproducten produceert en tegelijkertijd een van de grootste producenten van hernieuwbare, schone energie is. Met activiteiten op vijf continenten, verzamelt Darling afvalstromen van de agrovoedingsindustrie en verwerkt het tot speciale ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, eetbare en voedzame vetten, dierlijke eiwitten en maaltijden, plasma, ingrediënten voor huisdierenvoeding, brandstofgrondstoffen en groene energie uit biomassa. Darling Ingredients uitgeroepen tot een van de 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat in 2021. Ga voor meer informatie naar Darling Ingredients:Het groenste bedrijf ter wereld - 50 leiders op het gebied van duurzaamheid en klimaat (50climateleaders.com). Het bedrijf verkoopt zijn ingrediënten over de hele wereld en werkt eraan om onze belofte voor een betere toekomst te versterken door producttoepassingen voor gezondheid, voedingsstoffen en bio-energie te creëren en tegelijkertijd onze diensten aan de voedselketen te optimaliseren. Darling is een 50% joint venture-partner in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste producent in Noord-Amerika van hernieuwbare diesel die momenteel jaarlijks ongeveer 290 miljoen gallons hernieuwbare diesel produceert en waarvan de producten de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tot 85% verminderen in vergelijking met fossiele brandstoffen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op http://www.darlingii.com.

Jim Stark, Vice President, Investor Relations E-mail: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefoon: 972-281-4823

