Darling Ingredients Inc. Maakt haar Financiële Resultaten in het Derde Kwartaal van 2018 Bekend

IRVING, Texas, 7 november 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), een wereldwijd ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten van eetbare en niet-eetbare biologische voedingsstoffen en een vervaardiger van een groot aantal ingrediënten en speciale producten voor klanten in de farmaceutische, voedings-, huisdiervoeding-, dierenvoeder-, industriële, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën, heeft vandaag haar resultaten aangekondigd voor het derde kwartaal van 2018 dat op 29 september 2018 eindigde.

Opbrengst van $812,6 miljoen tegenover $936,3 miljoen in het derde kwartaal van 2017

Netto verlies van $(6,0) miljoen, of $(0,04) per GAAP-verwaterd aandeel

Aangepaste EBITDA van $97,0 miljoen

Schuldaflossing van $12,0 miljoen

De lange stilstand van Diamond Green Diesel (DGD) had een diepe invloed op de resultaten, met hogere kosten en lagere volumes; druk op verkoopprijs vetten

Record slachtvolumes zorgden voor een ruime voorraad vetten en eiwitten

Chinese handelsgeschillen oefenden druk uit op de mondiale handelsstromen van diereiwitten

Stabilisering voedselsegment, brandstofsegment vertoonde betere resultaten zonder belastingskrediet mengers (BTC, Blenders Tax Credit)

DGD-expansie online begin oktober met jaarlijkse capaciteit van 275 miljoen gallon

DGD JV keurde Fase III van Super Diamond goed met expansie tot 675 miljoen gallon per jaar, plus bijkomende hernieuwbare nafta

Het netto verlies is een weerspiegeling van de lagere verkoopprijs van eindproducten en de hogere verkoopkost als gevolg van voorraadafnames ter waarde van ongeveer $7,2 miljoen gerelateerd aan de lagere marktwaarde als gevolg van het uitbreken van de Afrikaanse varkenskoorts.

"Onze resultaten liggen duidelijker lager dan verwacht in het derde kwartaal. De lange stilstand bij DGD had veel invloed op de resultaten en de herschikking van onze toeleveringsketen voor vetten en gebruikte kookolie had gevolgen voor ons dierenvoedersegment. De Chinese handelsgeschillen, de record graanvoorraden in de wereld en de sterkere Amerikaanse dollar wogen door op de prijs van eindproducten," zei Randall C. Stuewe, Voorzitter en Uitvoerend Directeur van Darling Ingredients Inc. "Het goeie nieuws is dat wij wereldwijd record grondstofvolumes hadden en DGD volledig operationeel is. Wij verwachten een productie van 65-70 miljoen gallon in het vierde kwartaal met spotmarges van meer dan $1,25 per gallon.

"Het dierenvoedersegment voelde de gevolgen van een lagere-prijsomgeving en de deflatoire vertraging in onze VS-grondstoffenformules in combinatie met een voorraadafname van aan ASF (Afrikaanse varkenskoorts) gerelateerde Chinese plasma. Het voedingssegment vertoonde een sequentiële verbetering en genereerde coherente jaar-op-jaar resultaten met stevige prestaties van ons Rousselot collageenplatform en hogere verkoopvolumes in China. In het brandstofsegment ondersteunden de sterke volumes de betere prestaties in Europa, ter compensatie van de iets zwakkere resultaten in de Noord-Amerikaanse biodiesel als gevolg van de lagere RIN-prijs en de afwezigheid van het BTC. Wat betreft het BTC blijven wij hopen op een hervatting in het vierde kwartaal van 2018."

"Wij blijven onze strategie "World of Growth" uitvoeren, met een groei in onze centrale zakelijke activiteiten en de acquisitie van het in Arkansas gevestigde Triple – T Foods begin oktober. Deze acquisitie zorgt voor de verdere uitbreiding van onze premium eiwitactiviteit in de groeiende sector van de speciale huisdiervoeding. Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat de Raad van Bestuur Fase III van Super Diamond heeft goedgekeurd voor een uitbreiding tot 675 miljoen gallon per jaar van hernieuwbare diesel met de bouw van een tweede onafhankelijke parallelle fabriek, de bouw van een fabriek voor hernieuwbare nafta of groene benzine en een verbeterde logistieke capaciteit. De totale geschatte kost bedraagt ongeveer $1,1 miljard. Naar verwachting zal dit worden afgerond tegen het vierde kwartaal van 2021. De marges blijven aantrekkelijk en wij kijken ernaar uit te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame koolstofarme brandstof en hogere LCFS-marges te behalen als gevolg van onze verhoogde capaciteit," besloot de heer Stuewe.

Diervoederingrediënten – EBITDA van $59,2 miljoen (daling van 27%); Omzet van $482,7 miljoen (daling van 16,1%); Marge van $98,9 miljoen (daling van 21,5%). Verwerkte grondstof, stijging van 6,4%.

– EBITDA van miljoen (daling van 27%); Omzet van miljoen (daling van 16,1%); miljoen (daling van 21,5%). Verwerkte grondstof, stijging van 6,4%. Voedselingrediënten – EBITDA van $32,7 miljoen (daling van 5,5%); Omzet van $265,2 miljoen (daling van 11,3%); Marge van $54,5 miljoen (daling van 9,5%). Verwerkte grondstof consistent.

– EBITDA van miljoen (daling van 5,5%); Omzet van miljoen (daling van 11,3%); miljoen (daling van 9,5%). Verwerkte grondstof consistent. Brandstofingrediënten – EBITDA van $13,9 miljoen (stijging van 71,6%); Omzet van $64,6 miljoen (stijging van 4,4%); Marge van $11,1 miljoen (stijging van 46,1%). Verwerkte grondstof, stijging van 3,6%

– EBITDA van miljoen (stijging van 71,6%); Omzet van miljoen (stijging van 4,4%); miljoen (stijging van 46,1%). Verwerkte grondstof, stijging van 3,6% DGD JV – EBITDA van $0,04 per gallon, zonder BTC.

