Darling Ingredients Inc. neemt grootste onafhankelijke Braziliaanse destructiebedrijf, FASA Group, over

IRVING, Texas, 6 mei 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), wereldwijd de belangrijkste omzetter van voedselafval in duurzame producten en producent van duurzame energie, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om het grootste onafhankelijke destructiebedrijf van Brazilië te kopen. FASA Group wordt overgenomen voor ongeveer R$ 2,8 miljard Braziliaanse real in contanten ($ 560 miljoen USD tegen de huidige wisselkoers). Dit onder voorbehoud van aanpassingen na afsluiting en een voorwaardelijke betaling op basis van toekomstige winstgroei. FASA Group verwerkt in de bestaande 14 destructiefabrieken jaarlijks meer dan 1,3 miljoen ton. Er zijn twee nieuwe fabrieken in aanbouw en het bedrijf heeft ongeveer 2.400 werknemers.

"Brazilië is een leider in wereldwijde groei van landbouwgrondstoffen en zal naar verwachting een grotere rol gaan spelen in de wereldwijde vleesproductie, waarmee het een eersteklas locatie is voor de groeiende destructie-industrie", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO bij Darling Ingredients. "FASA zal ook de wereldwijde voorraad van afvalvetten van Darling Ingredients aanvullen, waardoor het een leider wordt in de levering van koolstofarme afvalvetten en -oliën voor de productie van duurzame diesel in Noord- en Zuid-Amerika."

De transactie zal naar verwachting aan het einde van 2022 zijn voltooid, met inachtneming van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

