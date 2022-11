Darling Ingredients Inc. neemt Pools renderingbedrijf Miropasz over

IRVING, Texas, 3 november 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is wereldwijd toonaangevend op het vlak van de verwerking van voedselafval tot duurzame producten en producent van hernieuwbare energie. Vandaag kondigde het bedrijf aan een definitieve overeenkomst te hebben gesloten voor de aankoop van het Poolse renderingbedrijf Miropasz Group voor ongeveer 110 miljoen euro, behoudens aanpassingen na afronding van de verkoop. Miropasz verwerkt jaarlijks ongeveer 250.000 ton via drie renderingbedrijven voor pluimveeslachtafval in Zuidoost-Polen (Mirowice, Pszcaonow en Krasnystaw) en heeft ongeveer 225 werknemers in dienst.

"Als grootste pluimveeproducent van Europa speelt Polen een belangrijke rol in het voeden van de wereld," zei Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients. "Wij geloven dat de vleesproductie in Polen zal blijven groeien. Deze overname is een mooie aanvulling op Darlings bestaande drie fabrieken in centraal en westelijk Polen en toont eens te meer onze inzet voor het uitbouwen van ons wereldwijde aanbod van koolstofarme grondstoffen."

De transactie, die onderhevig is aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, inclusief wettelijke goedkeuringen, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt, en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid , exploiteert meer dan 270 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn .

Contactpersonen van Darling Ingredients

Investeerders: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]



Mediacontact: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 545-7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.