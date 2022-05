Darling Ingredients Inc. offentliggjør sine økonomiske resultater for første kvartal 2022

IRVING i Texas, 3. mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) offentliggjør sine økonomiske resultater for første kvartal 2022 tirsdag 10. mai 2022. Det blir sendt ut en pressemelding via PR Newswire kl. 16.00 CET. I tillegg vil en lysbildepresentasjon være tilgjengelig under delen om investorkontakter på selskapets nettsted, på http://www.darlingii.com.

Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør, og Brad Phillips, viseadministrerende direktør og økonomidirektør, arrangerer en telekonferanse og nettpresentasjon kl. 08.00 CT onsdag 11. mai 2022.

Da det tidligere har vist seg å bli mange oppringninger gir selskapet deltakerne muligheten til å forhåndsregistrere seg for konferansen gjennom følgende lenke: https://dpregister.com/sreg/10165125/f2203a629b.

Registrerte deltakere mottar en e-post med kalenderpåminnelse, samt et innvalgsnummer og en PIN-kode som gir dem umiddelbar tilgang til telefonsamtalen 11. mai 2022.

Deltakere som ikke ønsker å forhåndsregistrere seg for samtalen, kan ringe 844-868-847 (USA) eller 412-317-6593 (internasjonalt) og be om å bli med i samtalen «Darling Ingredients». Et opptak vil være tilgjengelig fra to timer etter at samtalen avsluttes til og med 18. mai 2022. For å få tilgang til opptaket, ring 877-344-7529 (USA), 855-669-9658 (Canada) eller 412-317-0088 (internasjonalt) og oppgi koden 8161187. Den direktesendte nettpresentasjonen og det arkiverte opptaket vil også være tilgjengelig på selskapets nettsted, http://ir.darlingii.com.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som gjør matavfall om til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner nesten 10 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter, som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider, og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du gå til darlingii.com. Følg oss på LinkedIn.

