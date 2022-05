Darling Ingredients Inc. offentliggør deres finansielle resultater for første kvartal af regnskabsåret 2022

IRVING, Texas, 3. maj, 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) vil offentliggøre deres finansielle resultater for første kvartal af regnskabsåret 2022 på tirsdag den 10. maj 2022. En pressemeddelelse vil blive udsendt via PR Newswire og er tilgængelig kl. 16.00. CT. Derudover vil en billedpræsentation være tilgængelig i investorrelationsafsnittet på selskabets websted på http://www.darlingii.com.

Randall C. Stuewe, formand og administrerende direktør, og Brad Phillips, administrerende vicedirektør og økonomichef, vil være værter for en telekonference og webcast kl. 8.00 CT, onsdag den 11. maj 2022.

På grund af den historisk store mængde af opkald giver virksomheden deltagerne mulighed for at tilmelde sig konferencen på forhånd via følgende link: https://dpregister.com/sreg/10165125/f2203a629b.

Registrerede deltagere vil modtage en e-mail med en kalenderpåmindelse og et opkaldsnummer og en PIN-kode, der vil give dem øjeblikkelig adgang til opkaldet den 11. maj 2022.

Deltagere, der ikke ønsker at forhåndstilmelde sig til opkaldet, kan ringe til 844-868-8847 (opkald fra USA) eller 412-317-6593 (internationale opkald) og bede om "Darling Ingredients"-opkaldet. En optagelse vil være tilgængelig fra to timer efter opkaldets afslutning til den 18. maj 2022. For at få adgang til optagelsen bedes du ringe til 877-344-7529 (opkald fra USA), 855-669-9658 (Canada) og 412-317-0088 (internationale opkald) og med referenceadgangskoden 8161187. Dette live webcast og arkiverede optagelser kan også tilgås på virksomhedens websted på http://ir.darlingii.com.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner fødevareaffald til bæredygtige produkter og er en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed, driver 250 fabrikker i 17 lande og omdanner næsten 10 % af verdens affald fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og måltider og ingredienser til foder til kæledyr. For yderligere oplysninger bedes du besøge darlingii.com. Følg os på LinkedIn.

