Darling Ingredients Inc. ostaa Brasilian suurimman itsenäisen renderointiyrityksen FASA Groupin

IRVING, Texas, 6. toukokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), maailman johtava ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi muuntava ja uusiutuvaa energiaa tuottava yritys, ilmoitti tänään solmineensa sitovan sopimuksen Brasilian suurimman itsenäisen renderointiyrityksen, FASA Groupin, ostosta noin 2,8 miljardilla Brasilian realilla (560 miljoonaa dollaria päivän vaihtokurssilla). Hintaan voidaan vielä tehdä säätöjä ja lisätä lisämaksu riippuen tuoton kasvusta tulevaisuudessa. FASA Group käsittelee yli 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa 14 renderointilaitoksella. Sillä on rakenteilla kaksi uutta tehdasta ja noin 2 400 työntekijää.

"Brasilia on kansainvälisten maataloushyödykkeiden kasvun johtaja, ja sen odotetaan omaksuvan suuremman roolin maailman lihantuotannossa, minkä ansiosta se on renderointialan kasvun ykköspaikka", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Lisäksi FASA kasvattaa Darling Ingredientsin kansainvälistä jäterasvojen saantia, mikä tekee siitä uusiutuvan dieselin tuotannossa käytettävien vähähiilisten jäterasvojen ja -öljyjen johtavan toimittajan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa."

Ostoon sovelletaan tavanomaisia kauppaehtoja, ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin elintarvikejätteitä kestäviksi tuotteiksi muuttava pörssiyhtiö ja johtava uusiutuvan energian tuottaja. Yritys tunnetaan kestävän kehityksen johtajana, ja sillä on 250 tehdasta 17 maassa. Se muuttaa lähes 10 % maailman lihateollisuuden jätevirroista lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten vihreäksi energiaksi, uusiutuvaksi dieseliksi, kollageeniksi, lannoitteiksi, eläinproteiineiksi ja aterioiksi sekä lemmikkieläinten ruoka-aineksiksi. Lisätietoja on osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

